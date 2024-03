La Stosa Virtus cade al PalaCorsoni con Casale. Un inizio da incubo, poi la rimonta incompleta

STOSA VIRTUS

87

CASALE

89

STOSA: Berardi ne, Bolis, Bartoletti 28, Dal Maso 12, Bruttini ne, Laffitte 12, Olleia 5, Costantini 3, Diminic 19, Lombardo 8. Allenatore Lasi.

CASALE: Giacomelli 4, De Ros 23, Sirchia 9, Formenti 25, Avonto 2, Raiteri 7, Dimitrov 10, Boeri 4, Minelle ne, Galluzzo, Rosso 5. Allenatore Arioli.

Parziali: 25-22; 45-57; 60-77.

SIENA – Ko casalingo per la Stosa che manca la rimonta definitiva e lascia 2 punti a Casale. Senza Calvellini out per influenza i rossoblù vanno sotto di 19, provano a rientrare ma si fermano sul -2 perdendo una gara importante nella corsa ai play-off. Partenza shock della Virtus: De Ros segna e mette in moto i compagni, Laffitte perde due palloni consecutivi aprendo il contropiede ospite per il 3-10 del 3’ minuto. Lasi mette dentro Bartoletti che cambia il volto della Stosa. I rossoblu iniziano a difendere meglio ripartendo forte in transizione. Prima Diminic con due triple e un canestro da sotto e poi lo stesso Bartolettti con 3 penetrazioni al ferro permettono ai rossoblu di mettere la freccia e di chiudere il primo periodo avanti 25-22. All’inizio del secondo quarto Casale torna a condurre: sono le iniziative di De Ros che consentono ai piemontesi di superare i locali riportandosi avanti 28-33 a 6’30" dall’intervallo. I senesi reagiscono e tornano a contatto a metà tempo, ma l’esperto Formenti prende per mano Casale. Tre triple in nemmeno un minuto ed un canestro e fallo permettono alla Junior di volare sul 39-48 a 2’30" dalla fine del quarto. Giacomelli recupera due palle e non perdona trascinando Casale sul 40-54. La Stosa sembra al tappeto, colpita a ripetizione da Formenti che all’intervallo segna 22. Bartoletti e Diminic provano a tenere in vita la Stosa e la mandano al riposo lungo sotto di 12 lunghezze. È di nuovo allungo ospite in avvio di terzo quarto. Nonostante Formenti debba abbandonare il campo per una botta all’occhio Casale trova i punti del +19 con De Ros e Sirchia (47-66). Bartoletti reagisce con una tripla con il fallo e la Virtus si riporta a -12 ma è solo un fuoco di paglia perché nella seconda parte del periodo gli ospiti trovano un nuovo allungo con i canestri di Dimitrov che fissano il punteggio sul 60-77 a fine terzo parziale. Il tentativo di rimonta senese inizia subito nel quarto periodo: I rossoblù si avvicinano grazie alle soluzioni di un Bartoletti assoluto Mvp del match. La Stosa sbaglia anche diverse triple aperte, ma nonostante ciò riesce a tornare.m sul -4 a 1’ dalla fine. Bartoletti va in lunetta ma fa 0/2 mentre De Ros li mette entrambi. Laffitte segna da 3 ma Casale è chirurgica e nonostante la penetrazione del -2 di Bartoletti porta a casa una vittoria importante.