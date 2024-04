La Stosa Virtus cede al forte Saronno. Quinto posto e ora Pavia nei play-off

STOSA

83

SARONNO

91

STOSA VIRTUS: Berardi 5, Bolis 11, Bartoletti 19, Dal Maso 19, Bruttini ne, Aminti ne, Laffitte 6, Olleia 7, Costantini 6, Calvellini, Diminic 4, Lombardo 6. Allenatore Ceccarelli.

SARONNO: Ugolini 11, Negri 5, Quinti 20, De Capitani 10, Nasini ne, Mariani, Pellegrini 12, Romanò 10, Beretta 12, Motta 11, Figini. Allenatore Biffi.

Parziali: 25-27; 41-39; 62-66.

SIENA – Nell’ultima giornata di play in gold Saronno fa valere la legge del più forte. Al PalaEstra i lombardi passano per 83-91 dopo una bella partita che è svoltata in favore degli ospiti nel terzo periodo. I rossoblù chiudono così al quinto posto il girone è nei play-off, anticipati dalla Fip a domenica 28, affronteranno Pavia. Avvio di match con ritmi altissimi e percentuali ottime al tiro per entrambe le squadre. La Virtus trova punti con Bolis e Diminic mentre gli ospiti rispondono con Quinti e De Capitani. Il punteggio a metà tempo recita 14-12 Stosa. Il primo vantaggio esterno arriva a 3’30" dal termine grazie alla tripla di Negri. Le due squadre vanno a braccetto fino alla fine del quarto con il punteggio che resta molto alto. La prima frazione si chiude con Saronno avanti 25-27.

Nel secondo quarto invece la partita cambia e sono le difese a prevalere sugli attacchi: la Stosa trova buone soluzioni con Laffitte e Costantini e si porta sul +3, ma la formazione lombarda replica con Negri e Romanó che tengono attaccata la Robur. Nel finale di quarto i senesi si portano a +4 ma sciupano l’ultimo possesso consentendo a Quinti sulla sirena di appoggiare a canestro il -2 (41-39) con il quale le formazioni vanno al riposo lungo. Due canestri di Quinti in apertura di terzo quarto consentono agli ospiti di riportarsi avanti (41-43). Saronno sembra più viva in questa fase di gioco e riesce a portarsi avanti di 6 lunghezze con una tripla a testa di Pellegrini e Beretta che permettono ai lombardi di allungare sul 49-55 costringendo la panchina senese al time out. Il divario non accenna a diminuire neanche dopo il minuto: Saronno gioca bene e tocca il +11 con i canestri di Beretta e Quinti, autentici mattatori della prima parte di secondo tempo. Il finale però è tutto di marca Stosa: Bartoletti, Bolis e Dal Maso si caricano l’attacco sulle spalle e con i loro punti la Virtus accorcia le distanze chiudendo il terzo periodo sul -4. In avvio di ultimo periodo i rossoblu tornano a stretto contatto sul -1, ma non riescono mai a rimettere la testa avanti. Il punteggio rimane per lunghi tratti in equilibrio ma a metà tempo Saronno piazza un parziale di 7-0 riportandosi a +9 (68-77) alla metà esatta del periodo. È l’allungo decisivo: la Stosa non riesce più a trovare la via del canestro e gli ospiti ne approfittano per chiudere la contesa.