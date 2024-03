La Stosa Virtus compie un’altra bella impresa. Una vittoria di autorità sul parquet di Gazzada

GAZZADA

81

STOSA VIRTUS

88

GAZZADA: German ne, Ivanaj ne, Bloise 13, Cassinsrio 5, Mina 2, Beyrne 2, Genovese 20, Alesina 2, Veronesi, Vai 22, Gaye 3, Piccoli 12. Allenatore Piccoli.

STOSA: Berardi ne, Bolis 7, Bartoletti 8, Dal Maso 5, Laffitte 4, Olleia 15, Costantini 5, Calvellini 18, Diminic 18, Lombardo 8. Allenatore Lasi.

Parziali: 27-19, 46-46, 67-73.

GAZZADA SCHIANNO – Grande vittoria esterna della Stosa che espugna Gazzada e mette il secondo sigillo del play in gold. I rossoblù partono bene, subiscono il ritorno dei varesini e poi allungano nel secondo tempo. La Virtus parte benissimo con Diminic che è un fattore sotto canestro: il lungo croato segna 7 punti nei primi 2 minuti portando o rossoblu avanti di 6. Gazzada risponde con le triple di Vai e Genovese trovando il primo vantaggio del match (8-9) ma prima Laffitte e poi Calvellini riportano avanti i senesi. Capitan Vai e Genovese guidano l’assalto locale a suon di triple. Gazzada non sbaglia un colpo e vola sul +8 con un parziale di 14-0 chiudendo il quarto sul 27-19.

All’inizio della seconda frazione i padroni di casa toccano il +11 colpendo ancora dalla lunga distanza. Coach Lasi è costretto al time out e dal minuto di sospensione esce una Stosa diversa. I rossoblù ricominciano a giocare alzando il muro difensivo. In attacco sono Bolis e Costantini a propiziare la rimonta che si conclude con il sorpasso sul 39-40. Bartoletti porta la Stosa sul +3 ma la preghiera di Bloise sulla sirena dell’intervallo è accolta dagli dei del basket e si va così al riposo lungo in perfetta parità a quota 46. Ok avvio di terza frazione la Virtus si riporta avanti: Diminic è un fattore sotto le plance e non sbaglia un colpo nonostante il terzo fallo sanzionato a suo carico dagli arbitri. La Stosa tocca di nuovo il +6 con la prima tripla di serata di Dal Maso ma Gazzada non molla e con Bloise e Genoveze si mantiene a contatto con i rossoblu. Nel finale di quarto una azione da rimessa laterale con soli 3" da giocare permette alla formazione senese di segnare il +6 con Lombardo. Il vantaggio esterno aumenta all’alba del quarto periodo quando capitan Olleia spalle a canestro segna il +8 costringendo il coach locale a fermare il cronometro. Bolis e Laffitte colpiscono la difesa locale e danno nuovamente il vantaggio in doppia cifra alla Stosa che vola sul 69-79 alla metà esatta del tempino. I locali non ci stanno e provano a rimontare, la Virtus nonostante gli errori dalla lunetta non rischia mai e mette in carniere 2 punti pesantissimi.