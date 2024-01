La Stosa Virtus davanti all’ostacolo Serravalle. Papi è fiducioso: "Ci siamo preparati al meglio"

Trasferta piemontese per la Stosa Virtus attesa questa sera alle 20,30 (diretta integrale della partita sulla pagina Facebook ufficiale della società) sul parquet di Serravalle Scrivia. I rossoblù si presentano in Piemonte da capolista e con la voglia di proseguire l’ottimo percorso compiuto fino ad ora. Di fronte a Olleia e soci ci sarà una squadra ostica, ancora in lotta per evitare le ultime 4 posizioni e che nell’ultimo turno di campionato ha messo in seria difficoltà sul proprio parquet una corazzata come Cecina. Rossoblu senesi che arrivano al match odierno non nelle migliori condizioni fisiche: la fastidiosa influenza che sta mettendo ko mezza Italia ha colpito anche il gruppo rossoblù. In settimana diversi giocatori hanno dovuto dare forfait agli allenamenti a causa di febbre e sintomi influenzali e solamente all’ultimo momento coach Lasi capirà se tutti gli effettivi potranno essere a disposizione. Quello di stasera è il primo di tre incontri ravvicinati che attendono la Stosa nei prossimi 8 giorni, impegni che saranno certamente decisivi per la classifica dei rossoblu. Dopo il match odierno infatti la Virtus tornerà in campo mercoledì sera alle 21,15 al Palacorsoni contro Lucca e domenica 21 a Empoli in uno scontro diretto fondamentale. "Serravalle è sicuramente una squadra da non sottovalutare - commenta l’assistant coach rossoblu Filippo Papi - da quando ci abbiamo giocato noi all’andata si sono rinforzati inserendo due ottimi giocatori, Perez e Ragazzini. Quest’ultimo ha messo in mostra già a Cecina le sue qualità segnando 12 punti all’esordio. Dobbiamo andare là determinati e consapevoli dei nostri mezzi. Per quanto ci riguarda dobbiamo continuare il nostro percorso, fare le nostre cose ed essere determinati. Sappiamo - conclude Papi - quali sono le loro armi migliori per cui ci siamo preparati al meglio per arrivare pronti a giocarci una partita per noi importante per il proseguo del nostro percorso".