La Stosa Virtus e Bartoletti vanno avanti insieme: "Sono davvero molto felice. Dico grazie a tutti"

La terza tessera del puzzle della nuova Stosa Virtus è al suo posto: Giulio Bartoletti (nella foto), playmaker senese classe 99 nato e cresciuto in Piazzetta Don Perucatti, vestirà la maglia rossoblù anche nella prossima stagione. Il giocatore ha deciso così di sposare il progetto virtussino che ripartirà dalle certezze rappresentate dal proprio zoccolo duro. Dopo Olleia e Calvellini arriva così la conferma di un giocatore che nel suo primo campionato di serie B ha dimostrato ancora una volta tutto il suo valore. Bartoletti indosserà per il settimo anno consecutivo la maglia della Virtus ricoprendo, nonostante la giovane età, un ruolo di assoluta esperienza. Va così formandosi pian piano lo scacchiere a disposizione di coach Evangellisti e le prime conferme vanno tutte nella direzione di costruzione di un progetto che vedrà al centro le risorse formate all’interno della società. Bartoletti, Olleia e Calvellini provengono infatti dal settore giovanile rossoblu e sono elementi in grado di dare continuità al progetto tecnica incarnando in tutto e per tutto i valori della grande famiglia rossoblu. "Sono molto felice di continuare questo rapporto che va avanti ormai da tanti anni - dichiara Giulio Bartoletti - Ci tengo in primis a ringraziare il Presidente, il ds e tutta la società che hanno deciso di puntare ancora su di me. Spero di poter affrontare un anno ricco di soddisfazioni e di essere competitivi come è successo nelle ultime stagioni. Un saluto infine a tutti i tifosi che sono sempre stati magnifici, ci hanno sempre sostenuto nei momenti difficili e spero che tornino a riempire il palazzo con entusiasmo. Forza Virtus!". "Siamo molto soddisfatti che Giulio rimanga con noi sposando il progetto tecnico che abbiamo proposto e che partirà quest’anno con la nuova gestione di Marco Evangelisti - afferma il ds rossoblu Gabriele Voltolini - Giulio sa quanto è importante per noi e quest’anno ha potuto constatare il suo potenziale in un campionato come la B Interregionale, risultando decisivo in diverse occasioni e dimostrando di essere uno degli elementi più importanti del campionato nel suo ruolo. Vogliamo costruire una squadra competitiva nella quale Giulio avrà un ruolo importante. Il suo percorso ora che è arrivato a un età di maturità cestistica lo deve portare anche a uno scatto ulteriore a livello di responsabilità all’interno del gruppo, perché la sua è una figura importante che può guidare il gruppo a livello di carisma e di leadership. Giulio è il nostro vicecapitano e la sua conferma ci rende davvero orgogliosi perchè insiema a Gianmarco rappresenta l’anima di questa squadra, ha fatto tutto il percorso dal minibasket alla prima squadra e può essere da esempio per tutti i ragazzi del nostro settore giovanile".