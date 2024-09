La Stosa Virtus fa le prove contro San Miniato. Coach Evangelisti: "Concentrazione in difesa"

Questa sera un nuovo test per valutare la crescita della Stosa. Al PalaPerucatti alle 19 i rossoblù di coach Marco Evangelisti (nella foto) affrontano l’Etrusca San Miniato. Per la prima volta sarà partita vera, con 4 quarti da 10 minuti e punteggio progressivo senza azzeramenti, oltre al conteggio dei falli personali e di squadra. Si tratta di una amichevole molto attesa perché la Virtus si troverà di fronte una formazione di pari categoria, ma soprattutto una squadra tosta e con caratteristiche tali da poter rappresentare un vero banco di prova a meno di 2 settimane dall’inizio del campionato di serie B Interregionale. San Miniato, che lo scorso anno è giunta al quarto posto nella prima fase qualificandosi per il play in gold insieme alla Stosa, in estate ha cambiato relativamente poco sostituendo i partenti Jovanovic, Bellachioma e Lovato con Caglio, Re e Metsla, mantenendo così un’ossatura di squadra ben definita. I pisani hanno salvaguardato le stesse caratteristiche della scorsa stagione ovvero quelle di una compagine fisicamente e atleticamente debordante e con ritmi di gioco altissimi. A farne le spese in questo pre campionato sono state tutte le avversarie affrontate dalla truppa di Martelloni che non sono riuscite a tenere testa ai biancorossi soprattutto dal punto di vista del ritmo e della fisicità. "Ci stiamo avvicinando al campionato e siamo arrivati alla quarta amichevole - commenta il coach rossoblu Marco Evangelisti - dalla partita odierna mi aspetto la massima concentrazione sulla fase difensiva che deve diventare la nostra costante. Probabilmente sarà una partita molto fisica perché quella era ed è rimasta la principale caratteristica dei nostri avversari. Loro sono una squadra che mette sempre pressione e corre tantissimo in contropiede - conclude l’allenatore della Stosa - per cui sarà un test molto importante per verificare a che punto siamo e per capire dove dobbiamo migliorare". In settimana i giocatori hanno lavorato duramente seguendo le direttive dello staff e applicandosi per assimilare alcune nuove regole offensive e difensive inserite dall’allenatore. La disponibilità del gruppo è fin dall’inizio massimale e soprattutto gli allenamenti sono molto intensi e con un grado di concentrazione elevato da parte di tutti. Anche per l’amichevole odierna non sarà a disposizione la guardia classe 2005 Baldasseroni, ancora fermo ai box. Oltre a lui non prenderà parte alla gara Bartelloni, out per una distorsione alla caviglia fortunatamente in fase di risoluzione, così come Falchi e Chellini, impegnati con la Maginot nella gara di esordio di Coppa Toscana a Rosignano.