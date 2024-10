La Stosa Virtus fa scena muta ad Arezzo. Arriva una battuta d’arresto dolorosa

AREZZO

91

STOSA

67

AREZZO: Scortica 8, Toia 11, Nica, Iannicelli 12, Marcantoni, Buzzone 21, Lemmi 2, Prenga 13, Vagnuzzi, Kader 10, Terrosi, Bischetti 14. Allenatore Fioravanti.

STOSA: Bartoletti 7, Dal Maso 11, Joksimovic 4, Zocca 18, Falchi 3, Olleia 8, Costantini 2, Calvellini 2, Gianoli 9, Braccagni 3, Bartelloni. Allenatore Evangelisti.

Parziali: 23-11; 43-21; 68-41.

AREZZO – La Stosa subisce una sonora batosta in quel di Arezzo. I rossoblù entrano in campo senza mordente e subiscono il parziale che indirizza la gara e che i senesi non saranno più in grado di recuperare. Una sconfitta che brucia, la terza consecutiva, che adesso mette spalle al muro Olleia e soci. La partenza è di nuovo negativa per la Virtus che in avvio subisce un parziale di 6-0 che costringe coach Evangelisti al time out dopo soli 2’ di gioco. Dopo i liberi di Buzzone dell’8-0 i rossoblu si sbloccano con Gianoli, ma Arezzo dalla lunetta mantiene il vantaggio inalterato. La tripla di Iannicelli porta gli amaranto in doppia cifra di vantaggio (17-6) mentre la Stosa sbaglia tantissimo in attacco compreso un 1/6 ai liberi nei primi minuti. Al termine del primo parziale Arezzo è avanti 23-11. All’inizio del secondo quarto Kader e Iannicelli dalla lunga distanza fanno volare i locali sul 31-13 con la Stosa che sembra letteralmente bloccata. Evangelisti tenta di mischiare le carte mettendosi a zona, ma il problema sembra soprattutto mentale perché i rossoblu sbagliano tutto, anche appoggi facili da sotto canestro. Dall’altra parte invece Arezzo è chirurgica e punisce ogni errore dei senesi portandosi sul 36-15 a 3’ dalla pausa lunga. In pratica in questo momento non c’è partita perché la Stosa non riesce a uscire dal tunnel negativo. Un paio di buone giocate in post basso di capitan Olleia sbloccano la squadra rossoblu che va al riposo lungo sotto di 22 lunghezze sul 43-21. All’inizio del terzo periodo l’atteggiamento dei giocatori senesi appare nettamente diverso: i rossoblu alzano l’intensità difensiva provando a mettere aggressività, ma in attacco i tiri stentano ad entrare e i padroni di casa mantengono un vantaggio piuttosto consistente che aumenta con il canestro e fallo di Prenga (50-24 al 23’). Braccagni realizza la prima tripla senese dopo 25 minuti di partita riportando la Virtus a -23 ma Toia dall’altra parte cerca tutti i vantaggi possibili e la Sba vola sulle ali dell’entusiasmo sul 61-34. Zocca prova a ricucire con un canestro da 3, ma Buzzone risponde e fissa il punteggio sul 68-41 all’ultimo intervallo. In avvio di quarto periodo un colpo proibito di Kader a Braccagni porta all’espulsione di quest’ultimo per una leggera reazione. La Stosa prova a non mollare ma Arezzo segna da tutte le posizioni mantenendo un cospicuo vantaggio.