La Stosa Virtus fallisce il colpaccio. Empoli soffre ma alla fine si impone

EMPOLI

80

STOSA

76

EMPOLI: Giannone 12, Regini ne, Baccetti 2, Sesoldi 3, Rosselli 11, De Leone 22, Mazzoni 8, Quartuccio 3, Tosti 8, Ramazzotti ne, Maric 11. Allenatore Valentino.

STOSA: Bartoletti 21, Dal Maso 11, Joksimovic, Zocca 6, Falchi ne, Olleia 9, Costantini 5, Calvellini 14, Gianoli 7, Braccagni 3, Senbergs ne, Bartelloni ne. Allenatore Evangelisti.

Parziali: 29-23; 44-35; 64-50.

EMPOLI – La Stosa fallisce il colpaccio a Empoli nell’esordio in campionato. I rossoblù perdono 80-76 tenendo testa ai biancorossi e fallendo l’impresa solo per dettagli. Super partenza dei locali che si portano subito sul 7-2 con la tripla di Mazzoni e gli appoggi di Rosseulli e De Leone. La risposta senese è affidata a Bartoletti che impatta a quota 9, con Dal Maso che poco dopo firma la tripla del primo vantaggio esterno. La partita è equilibrata ed a punteggio molto alto. La Virtus subisce troppo in difesa e chiude il primo quarto sotto 29-23. A inizio secondo periodo due assist di Rosselli per Tosti, convertiti in punti dal giovane lungo biancorosso, permettono a Use di toccare la doppia cifra di vantaggio (33-23 a 6’44" dall’intervallo). La Stosa (nella foto coach Evangelisti) fatica a trovare la via del canestro e realizza i primi 2 punti con Dal Maso dopo oltre 4’ di gioco. Bartoletti e lo stesso Dal Maso sono i protagonisti della rimonta rossoblu: la Virtus torna a -6 a 3’ dalla fine costringendo coach Valentino al time out, ma Empoli non ci sta e ritrova la doppia cifra di vantaggio grazie a Maric. Calvellini ne mette 2 per il -7 Stosa ma sulla sirena il solito De Leone fissa il punteggio sul 44-35 alla pausa lunga. Maric e Mazzoni conducono i locali sul +14 in avvio di quarto, ma Costantini segna da 3 e ricuce. I padroni di casa sono più fluidi in attacco e allungano ancora sul 57-42 a 4’ dalla terza sirena.

La Stosa prova a mettere maggiore pressione in difesa, ma Use è anche fortunata nel trovare un paio di canestro difficili allo scadere dei 24’’ che fissano il punteggio sul 64-50 al 30’.

I rossoblù non mollano e tentano di tornare in partita con i canestri di Gianoli e Bartoletti. La Stosa sembra riprendersi l’inerzia del match e dal -18 torna a -4 sbagliando da sotto il canestro del -2 a 2’ dalla fine. Dalla parte opposta Rosselli serve De Leone che appoggia il canestro della staffa.