La Stosa Virtus in missione a Cecina. Braccagni: "Limitiamo i loro tiratori"

Nell’ultimo turno della prima fase di serie B interregionale la Stosa va alla ricerca di punti preziosi in ottica play in gold. Alle 18 (diretta del match sulla pagina Facebook ufficiale della Virtus) al PalaPoggetti di Cecina i rossoblù di coach Lasi affrontano il basket Cecina di coach Da Prato, secondo in classifica a sole 2 lunghezze di distanza da Olleia e soci. In palio ci sono punti dall’enorme peso specifico visto che la vincente dello scontro diretto odierno partirà con 2 punti in più nella seconda e decisiva fase del campionato, quella che in pratica definirà la griglia dei play off promozione. In terra livornese si affrontano le due formazioni che hanno dimostrato di essere le più forti del girone B, dando vita ad un entusiasmante testa a testa in vetta alla classifica.

Nella gara di andata furono i rossoblù tirrenici ad imporsi nettamente al termine di una partita dominata che coincise con la peggiore prestazione stagionale fin qui della Stosa, battuta con oltre 20 lunghezze di scarto. In casa Virtus c’è quindi tanta voglia di rivalsa, ma soprattutto la consapevolezza del gruppo di avere di fronte la prima partita veramente determinante della stagione, una gara che non ha bisogno di tante presentazioni e che la Stosa proverà a vincere per regalarsi un tesoretto importante nel play in gold. Qualificarsi con 4 oppure con 6 punti può infatti fare tutta la differenza del mondo in un girone corto e impegnativo come quello che attende la Virtus dal 2 marzo in poi. "È una partita che vale molto perché di fatto è già uno scontro della seconda fase e per noi raccogliere due punti potrebbe voler dire tanto - afferma l’assistant coach della Stosa Francesco Braccagni - Mi aspetto una partita molto difficile perché loro sono un’ottima squadra con ottimi giocatori. Sono una squadra ben rodata e che durante l’anno ha dimostrato di essere una delle migliori della categoria stazionando sempre nella parte alta della classifica. Dovremo essere bravi a contenere soprattutto i loro tiratori che all’andata ci hanno fatto molto male. Dovremo mettere pressione sui loro esterni, in particolare sul playmaker Bruni che è un giocatore che in questa categoria fa veramente la differenza sia per esperienza che per qualità. Noi vogliamo riscattare la sconfitta dell’andata, abbiamo fatto un buon lavoro durante la settimana e cercheremo di mettere in pratica quello che abbiamo preparato. Fino ad adesso abbiamo fatto un gran campionato - conclude Braccagni - e la vittoria ci darebbe morale e una spinta in più per affrontare la seconda fase con ancor più carica".