La Stosa Virtus ingaggia Marco Pieri: "Sono molto contento di essere qui"

Dopo la partenza di Dal Maso la Stosa batte un colpo assicurandosi immediatamente il sostituto. La società senese si rinforza sotto le plance con l’arrivo di Marco Pieri, ala/centro di 206 centimetri classe 2002 che arriva dal Basket Golfo Piombino in serie B Nazionale. Il giocatore è già a disposizione di coach Evangelisti e domenica prossima farà il suo esordio nel delicato match casalingo contro Cecina. Si tratta di un innesto di qualità e quantità per la Virtus che si assicura un giocatore che nonostante i soli 22 anni vanta già esperienze importanti in categorie superiori.

Nella prima parte della scorsa stagione Pieri ha vestito la maglia del Mesarija Prunk Sezana in serie A2 slovena prima di rientrare nella città natale Trieste dove da aggregato ha conquistato la promozione in A1 con la Pallacanestro Trieste, società dove è cresciuto nel settore giovanile. In Legadue Pieri ha giocato anche a Udine nel 21/22, spostandosi successivamente a Bisceglie in serie B Nazionale e infine a Piombino nella prima parte di questa stagione.

"Sono molto contento di essere qua, ho avuto un’ottima prima impressione – dichiara Pieri (nella foto) – Mi aspetto di riuscire a dare un aiuto per centrare l’obiettivo della stagione, spero di dare un contributo sia nel gioco sotto canestro che col tiro da fuori e portare un po’ di fisicità. Non vedo l’ora di incontrare tutti i tifosi al palazzo e di sentire il loro calore. Sono sicuro che tutti insieme riusciremo a toglierci delle soddisfazioni".

Molto soddisfatta anche la dirigenza virtussina per aver messo a disposizione di coach Evangelisti un giocatore che si sposa alla perfezione con il progetto rossoblu. "Per prima cosa vorrei fare un saluto e un ringraziamento da parte mia e di tutta la società a Fabio Dal Maso – commenta il ds Voltolini – che ha passato qua due anni pieni di grandi soddisfazioni a livello sportivo e personale. A lui ci lega un rapporto di grande affetto, speriamo che il suo percorso prosegua nel migliore dei modi e gli auguriamo le migliori fortune a livello sia umano che professionale. Diamo il benvenuto a Marco – prosegue il ds – che da stasera sarà con noi. Vorrei ringraziare l’agente del ragazzo e il Basket Golfo Piombino per aver agevolato l’operazione. Lo abbiamo cercato per diverso tempo e siamo riusciti a portarlo da noi, saprà sicuramente ambientarsi al meglio e dare una mano alla squadra per raggiungere i nostri obiettivi. Oltre a essere un’aggiunta importante a livello tecnico sappiamo delle qualità umane del ragazzo, perché nel nostro ambiente è fondamentale trovare persone che sposino a pieno la nostra idea di basket e di società. Marco risponde al 100% a questi requisiti e siamo dunque molto contenti di averlo con noi".