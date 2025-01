La Stosa Virtus mette sotto Quarrata. Rossoblù fuori dalla prime sei posizioni

STOSA

83

QUARRATA

76

STOSA: Bartoletti 13, Joksikovic 5, Zocca 2, Olleia 4, Costantini 10, Calvellini 8, Pieri 4, Gianoli 6, Braccagni 6, Bartelloni ne, Guerra 25, Chellini ne. Allenatore Evangelisti.

QUARRATA: Angelucci ne, Mongelli 2, Lytvyn ne, Artioli 10, Nyuol ne, Balducci 2, Molteni 25, Diks, Regoli 14, Pieralli ne, Antonini 5, Tiberti 18. Allenatore Tonfoni.

Parziali: 25-23, 41-41, 62-58.

SIENA – Una grande Stosa fa pienamente il proprio dovere battendo Quarrata e prendendosi due punti importanti in ottica seconda fase. Con la vittoria di Arezzo i rossoblù sono fuori matematicamente dalle prime 6, anche in caso di arrivo di 4 squadre a 22 punti, ma domenica a Spezia si giocheranno l’ennesima finale per garantirsi altri punti per la poule salvezza. L’inizio è favorevole agli ospiti che si portano subito sullo 0-5 dopo 2 possessi grazie alla tripla di Molteni e al canestro di Tiberti. La Virtus risponde con Guerra e Calvellini che accorciano le distanze avvicinando i rossoblu sul -3 a metà tempo dopo il +7 esterno. Guerra e Bartoletti guidano la rimonta della Stosa che a 3’ dalla fine del quarto è in scia di Quarrata (19-20). Il pareggio arriva con 2 liberi di Bartoletti che poco dopo serve a Pieri l’assist del sorpasso proprio sulla sirena di fine primo quarto. In avvio di seconda frazione la compagine senese trova il +4 con un ottimo Guerra, ma Quarrata si appoggia nel pitturato dove Artioli, Regoli e Tiberti fanno la voce grossa riportando gli ospiti in parità. È un canestro di Regoli dall’angolo a riportare avanti i pistoiesi (34-37). La partita diventa molto bella ed equilibrata con continui vantaggi e contro vantaggi. Costantini segna con il fallo, dall’altra parte replica Mongelli per il 39-39 a 1’ dall’intervallo lungo. L’equilibrio regna sovrano fino alla sirena di metà gara con le squadre che vanno al riposo sul punteggio di 41 pari. L’inizio del terzo quarto vede rientrare in campo una bella Stosa: i rossoblu difendono forte e in attacco trovano soluzioni contro la zona ordinata da Tonfon, che prova a proteggere i suoi lunghi gravati entrambi di 3 falli. Costantini, Guerra e Gianoli bucano a turno le maglie difensive pistoiesi con la Virtus che trova il +9 a metà tempo (52-43). Molteni trova la tripla, ma anche Calvellini non è da meno (55-47). Quarrata torna a rifarsi sotto sul finire di tempo: è Molteni con 8 punti consecutivi che suona la carica per i pistoiesi che vanno all’ultimo riposo sul -4 (62-58). Il quarto periodo è molto concitato: nei primi minuti il gioco è spezzettato con tanti falli e chiamate al limite da parte degli arbitri. La Stosa prova ad allungare ma ogni volta Quarrata rispedisce al mittente il tentativo senese: a 3’40" dalla fine i liberi di Guerra e Joksimovic riportano i rossoblu a +8. Gli ospiti non mollano e con Regoli e Tiberti si riportano in scia a -2 a 2’ esatti dalla fine. È il preludio del sorpasso ospite che arriva a 1’30’’ dalla fine con 2 liberi di Antonini. Nel momento di difficoltà però sono Guerra e Bartoletti a ribaltare di nuovo il punteggio con 2 canestri fondamentali. Nel finale i rossoblù gestiscono benissimo i possessi portando a termine la gara con una bella vittoria.