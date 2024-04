La Stosa Virtus nella ’tana’ di Pavia. Braccagni: "Ci aspetta una battaglia"

Da oggi si fa sul serio. Questa sera prendono il via i quarti di finale play-off di serie B interregionale. In palio c’è un posto nella prossima B nazionale e la possibilità, per la perdente della finalissima, di accedere ad uno spareggio per un’altra promozione, in totale 6 sulle 32 squadre rimaste. Per la Stosa, che ha chiuso al quinto posto il play in gold, l’ostacolo si chiama Riso Scotti Pavia, formazione di alto livello che punta dritta alla promozione nonostante una stagione regolare piuttosto altalenante. I rossoblù scendono in campo questa sera alle 18,30 al PalaRavizza di Via Treves per gara-1, un match molto importante in una serie a 3 partite perché può già indirizzare la contesa. I precedenti stagionali tra le 2 squadre sono in perfetta parità: all’andata al PalaCorsoni fu la Stosa ad imporsi abbastanza nettamente mentre nel match di ritorno Pavia dominò letteralmente chiudendo con un eloquente +25 in quella che fu la prima uscita in panchina della coppia Ceccarelli-Braccagni dopo l’esonero di Lasi. "Pavia è una squadra molto forte, che è stata costruita per salire di categoria. Ci aspetterà quindi una vera e propria battaglia per provare a portare via il primo punto della serie – afferma il coach della Stosa Francesco Braccagni (nella foto) – Sono una squadra completa in tutti i ruoli, quindi dovremo essere bravi a difendere tanto sugli esterni quanto sui lunghi. È una sfida Playoff, sappiamo che loro hanno il fattore campo ma avranno anche molta più pressione di noi già in Gara 1. Arriviamo carichi alla sfida, dobbiamo provare a mettere qualche sassolino nei loro ingranaggi, andando a Pavia convinti di fare risultato e provare a strappare la prima partita della serie in trasferta che sarebbe per noi determinante". La settimana di allenamenti della squadra rossoblu è stata molto positiva: la Stosa si è allenata bene preparando gli accorgimenti tattici necessari per provare a pareggiare la fisicità e l’energia dei pavesi che soprattutto al PalaRavizza diventa un vero e proprio fattore.

La Riso Scotti infatti ha costruito gran parte delle proprie fortune proprio nell’impianto di casa dove in stagione fino a questo momento è arrivata una sola sconfitta su 15 partite disputate. Questo fa capire che per tornare da Pavia con una vittoria a Olleia e soci occorrerà una prova solida per tutti i 40’ di gioco, sia dal punto di vista tecnico tecnico che soprattutto mentale. Nella Stosa sono pienamente recuperati Calvellini e Dal Maso dopo gli acciacchi fisici subiti nel match contro Saronno. Disponibile anche Berardi che in settimana ha accusato alcuni problemi alla schiena.