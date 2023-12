La Stosa Virtus non ha paura di volare. Bruttini: "L’obiettivo sono i play-off"

Un anno fantastico: così possiamo definire il 2023 della Stosa Virtus. Un’annata probabilmente irripetibile a livello di risultati sia per quanto riguarda la prima squadra sia per il settore giovanile.

A tracciare il bilancio di fine anno è come di consueto il presidente rossoblù Fabio Bruttini, alla guida della società di Piazzetta Don Perucatti da ben 35 anni. "Si tratta senza dubbio di una delle migliori stagioni da quando sono presidente – afferma il numero uno di casa Virtus – sia per la prima squadra, che a giugno ha ottenuto la promozione in B e adesso guida la classifica del campionato, sia per il settore giovanile che nell’anno che sta per chiudersi ha ottenuto ottimi risultati a livello regionale e anche nazionale, con la qualificazione di due formazioni alle Finali Nazionali. Un anno positivo a tutto tondo che ha permesso di rendere felice anche il nostro main sponsor Maurizio Sani (nella foto insieme al presidente Bruttini) che in questa sua avventura alla Virtus sta prendendo sempre più entusiasmo e ci mostra ogni giorno la sua vicinanza".

Un 2023 che per la Virtus ha fatto segnare anche grandi numeri a livello di presenze al palazzetto, prima al PalaPerucatti nella parte finale del campionato scorso e poi al PalaCorsoni, praticamente sempre solo out, durante la stagione attuale. "Abbiamo avuto grandi riscontri di pubblico – continua il presidente rossoblù – I nostri ragazzi sono sempre presenti, fanno un grande tifo corretto e ben organizzato. Vediamo al palazzetto tantissimi bambini con le famiglie e questo porta grande entusiasmo in tutto l’ambiente. Un traino per tutto ciò è anche la presenza in prima squadra di tanti giocatori nati e cresciuti nel nostro settore giovanile che sono un esempio dal quale prendere spunto per tutti i ragazzi che vengono a vederli e sostenerli".

A breve inizierà un nuovo anno, con la Stosa Virtus che lo affronterà da prima della classe. "Siamo primi da soli e forse anche un po’ a sorpresa - commenta Bruttini - in un campionato nuovo e molto impegnativo in cui ci attendono due fasi. Nel 2024 ci aspettiamo di fare bene e proveremo a centrare le prime 4 posizioni della classifica. Poi dovremo incrociare il girone lombardo-piemontese dove sappiamo che ci sono formazioni molto ben attrezzate. Noi cercheremo di fare il possibile per entrare nei play-off anche se non sarà certamente facile. A livello di settore giovanile mi aspetto un miglioramento individuale di tutti i nostri ragazzi, per quanto concerne i risultati sarà poi il campo a parlare anche se noi proveremo ovviamente a fare il meglio possibile".

L’ultimo passaggio di Bruttini è sulla tanto chiacchierata regola dello svincolo, all’interno della riforma dello sport, che dal 1 luglio 2024 entrerà definitivamente in vigore. "Usando un giro di parole si tratta di una riforma da riformare - conclude Bruttini - che sicuramente non agevolerà le società che investono sui settori giovanili, anche se rimangono ancora da conoscere quelle che saranno le regole d’ingaggio ufficiali per le società".