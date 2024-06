La Stosa Virtus piazza il colpo Zocca: "Mi metterò a disposizione del coach"

La Stosa Virtus mette a segno un altro importante colpo di mercato in vista della prossima stagione. È ufficiale la firma dell’esterno classe 2003 Andrea Zocca (nella foto) proveniente da Arezzo dove ha già avuto a che fare nella stagione appena conclusa con coach Marco Evangelisti. Ed è proprio la presenza dell’attuale allenatore virtussino ad aver giocato un ruolo fondamentale nella trattativa che ha portato il giocatore vicentino all’ombra della Torre del Mangia. Ala piccola di 195 centimetri dotata di grande atletismo e mezzi fisici, Zocca ha disputato un grande campionato in maglia amaranto chiudendo la stagione con 14 punti di media e attirando su di sé le attenzioni di molte società. La Stosa è stata brava a vincere una folta concorrenza portandosi a casa un elemento di grande valore e soprattutto con ancora ampi margini di miglioramento. Nel curriculum di Zocca, oltre alla stagione ad Arezzo, ci sono già 3 campionato di serie B nazionale disputati, nell’ordine a Padova, San Vendemiano e Vicenza.

"Ho scelto la Virtus perché volevo fare un ulteriore step rispetto all’anno scorso - afferma Zocca - Vengo da una bella stagione ad Arezzo e sentivo che era il momento per me di fare lo step successivo in una squadra competitiva che punta a fare molto bene. La storia della società e della piazza parlano da sole per cui sarà una bella sfida per me. Ci sono obiettivi importanti, vogliamo fare bene e sono pronto a mettermi al servizio dell’allenatore, che conosco bene avendomi allenato lo scorso anno. Sono veramente felice di aver scelto questa società che ringrazio per aver creduto in me, sono certo che sarà un anno ricco di soddisfazioni". L’arrivo del giocatore veneto porta al reparto esterni rossoblu solidità e affidabilità su tutti e due i lati del campo consegnando ad Evangelisti una freccia importante per il proprio arco. "Siamo molto felici di questo nuovo arrivo perché è un giocatore che seguivamo già dall’inizio del mercato, aveva delle richieste importanti sia nella nostra categoria che nella serie superiore però la presenza di Marco Evangelisti, che lo ha allenato lo scorso anno, ha fatto la differenza nella sua scelta - dichiara il direttore sportivo Gabriele Voltolini - E’ un giocatore che nonostante la giovane età ha già esperienza a questo livello e nell’ultima stagione si è dimostrato uno dei migliori esterni del nostro girone. Sappiamo che ha ancora ampi margini di miglioramento e siamo sicuri che qua alla Virtus sotto la guida di Marco potrà fare un ulteriore step di crescita e diventare un giocatore di alto livello, aiutando allo stesso tempo la squadra a raggiungere gli obiettivi stagionali".