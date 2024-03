La Stosa Virtus ricomincia da Pavia. Braccagni: "Mettiamo tutto in campo"

Primo match di play in Gold per la Stosa Virtus Siena che, questa sera alla 18, ospita al PalaCorsoni la Riso Scotti Pavia. Subito un match importante per la squadra di coach Lasi che attende una delle più competitive avversarie che arrivano dal girone A. Un incontro in cui soprattutto Olleia e compagni dovranno cercare di aggiudicarsi i due punti in palio per cercare di recuperare il gap nella nuova classifica che vede Cecina prima a quota 10 punti; Pavia, Saronno ed Empoli a 8, Casale Monferrato a 6, Virtus a 4, San Miniato e Gazzata a 2 punti. Al di là di questo però, la Riso Scotti è poi una squadra che ha fisicità ed esperienza, essendo formata da giocatori che possono vantare anche anni di esperienza in Serie B. Miglior realizzatore è Stonkus, guardia 31enne, che sta viaggiano a 14 punti di media a stagione. Attenzione poi ai due lunghi, Pesenato e Spatti anche loro tra i migliori realizzatori tra i lombardi. In cabina di regia c’è poi Hidalgo, giocatore navigatissimo e una garanzia a questi livelli. Insomma, la Stosa affronta un avversario decisamente ostico e una sfida assolutamente probante.

"Inizia un nuovo campionato in cui tutte le partite sono fondamentali", così il vicecoach della Virtus Francesco Braccagni che ha presentato l’incontro: "Per di più noi partiamo da una situazione di classifica non brillante, per cui dovremo essere bravi a iniziare col piede giusto portando subito a casa due punti. Non sarà una partita facile perché affrontiamo un’ottima squadra, formata da giocatori esperti che hanno giocato in categorie superiori. Dovremo essere bravi a lavorare bene in difesa soprattutto sui loro esterni, tutti ottimi tiratori. Noi arriviamo alla partita carichi, con la consapevolezza di aver fatto fino a oggi un ottimo campionato – ha concluso coach Braccagni –. Sappiamo che ogni partita sarà decisiva per cui dovremo dare tutto in campo già da questo primo impegno". Rossoblù al gran completo per quanto riguarda gli uomini a disposizione, saranno Ricci di Perugia e Barbarulo di Vinci gli arbitri dell’incontro.

