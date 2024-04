La Stosa Virtus ritorna a sorridere. Netta affermazione contro Gazzada

STOSA VIRTUS

91

GAZZADA

72

STOSA: Berardi 4, Bolis 5, Bartoletti 6, Dal Maso 16, Laffitte 19, Olleia 4, Costantini 2, Calvellini 18, Diminic 8, Lombardo 9. Allenatore Ceccarelli.

GAZZADA: Ivanaj 14, Bloise 13, Cassinerio 3, Mina 12, Beyrne 2, Genovese 16, Alesina, Aliverti, Veronesi, Vai 2, Gaye, Piccoli 10. Allenatore Piccolo.

Parziali: 22-21; 45-37; 68-55.

SIENA – La Stosa ha dato la risposta che serviva dopo un periodo nero: i rossoblù battono nettamente Gazzada dopo una partita solida e intensa dominata per larghi tratti. In avvio la formazione di Piazzetta Don Perucatti è un po’ contratta mentre Gazzada parte bene portandosi sullo 0-5. La Virtus prova a rispondere con Bartoletti e Calvellini ma gli ospiti conquistano troppi rimbalzi in attacco procurandosi secondi tiri che spesso e volentieri trovano il fondo della retina con conclusioni dai 6,75. Sette laghi vola a +7 e la panchina senese è costretta a chiamare time out. Dopo la sospensione la Stosa inizia a giocare difendendo alla grande e trovando buone soluzioni offensive che partoriscono il primo vantaggio interno proprio sulla sirena grazie a Laffitte.

Il secondo quarto della Virtus è di alto livello: i rossoblù difendono in modo impeccabile costringendo la formazione ospiti a realizzare solamente 2 punti in 5’. La Stosa invece attacca bene e trova canestri da sotto con Laffitte e da fuori con un ottimo Lombardo (35-23 al 15’). Nel finale di tempo Gazzada prova a rispondere con il rientrante Ivanaj che si carica la squadra sulle spalle realizzando i punti che fissano il punteggio sul 45-37 alla pausa di metà gara. La Virtus tocca nuovamente il +12 in apertura di terzo periodo grazie ai canestri di Dal Maso e Bartoletti ma gli ospiti piazzano in contro parziale di 0-7 riportandosi a -5 a 6’ dalla fine del quarto. La zona di Sette Laghi mette qualche sassolino nell’ingranaggio rossoblu e Genovese dall’altra parte piazza due triple che riaprono definitivamente il match (53-51). Nel momento di massima difficoltà la Stosa rialza subito la testa: è sempre la difesa a dare la spinta ai padroni di casa che volano in transizione con Laffitte e Calvellini. È proprio in gioco da 4 punti della guardia senese a dare il +13 ai ragazzi di Ceccarelli e Braccagni alla fine del terzo quarto. L’inizio dell’ultimo parziale è tutto di marca senese: Dal Maso e Laffitte sono incontenibili e danno il massimo vantaggio alla formazione di Ceccarelli e Braccagni (80-58 al 34’). Ivanaj e Genovese provano a non mollare riportando i varesini a -14, ma la gara è nettamente indirizzata e si conclude con la meritata vittoria dei rossoblù che escono tra gli applausi convinti del PalaCorsoni.