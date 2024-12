La Stosa Virtus sfida al PalaCorsoni la capolista Empoli. Costone all’attacco di Quarrata. Mens Sana ad Arezzo

Archiviata la prima metà di stagione, il Costone inaugura il girone di ritorno con la partita casalinga contro Quarrata (palla a due alle 18, Corso di Pisa e Russo di Firenze gli arbitri). Nel precedente incontro stagionale, al PalaMelo, furono i gialloverdi ad imporsi per 80-75 mentre attualmente, Quarrata e Costone sono separate da appena due punti in una classifica: un vantaggio che il Vismederi deve difendere nel match del PalaOrlandi, parquet di casa dove fino a questo punto Bruttini e compagni hanno sempre vinto. Deve scontare l’ultima giornata di squalifica coach Michele Belletti, in panchina ci sarà ancora Marco Collini insieme a Riccardo Riccardini e a Gianni Terrosi (nella foto). A quest’ultimo è stata affidata la presentazione della vigilia.

"Veniamo da un successo importante, che ci serviva dopo la sconfitta contro Lucca. La squadra ha reagito molto bene, e vincere un derby dà sempre una carica in più, al di là delle implicazioni di classifica", sono state queste le prime parole di Gianni Terrosi che ha aggiunto: "Sappiamo già che ci attende un girone di ritorno complicato quanto, se non più, di quello di andata. In una stagione così breve credo che tutto potrebbe decidersi nelle ultime tre o quattro giornate. Noi cercheremo di raggiungere il nostro obiettivo, che è la salvezza, nel modo più rapido possibile: arrivando tra le prime sei. Impresa tutt’altro che semplice". Certo è però che, battendo Quarrata anche al ritorno, il Costone metterebbe tra sé e gli avversari un vantaggio importante, quasi un’ipoteca. "Quarrata è sicuramente una squadra in forma, più competitiva rispetto a quella che abbiamo affrontato alla prima giornata – ha aggiunto Terrosi –. Rispetto a settembre ha inserito due giocatori importanti, come Tiberti (squalificato all’esordio in campionato) e Angelucci. Indubbiamente si tratta di un ostacolo difficile – ha concluso Terrosi -. Noi stiamo cercando di curare ogni dettaglio per farci trovare pronti". Nel frattempo si è allargato lo staff sanitario del Costone: la dottoressa Elisa Troiano, specializzata in Ortopedia e Traumatologia, si è unita infatti ai medici che seguono gli atleti gialloverdi nel corso della stagione.

AF