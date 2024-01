La Stosa Virtus si arrende. Empoli può festeggiare

USE EMPOLI

78

STOSA VIRTUS

76

EMPOLI: Giannone 21, Regini ne, Baccetti 5, Sesoldi 14, Rosselli 12, Fogli ne, Calabrese 8, De Leone ne, Mazzoni 2, Quartuccio ne, Tosti ne, Cerchiaro 15. Allenatore Valentino.

STOSA VIRTUS: Berardi 2, Bolis, Bartoletti 11, Dal Maso 6, Laffitte 6, Olleia 7, Costantini 12, Calvellini 9, Diminic 14, Lombardo 9. Allenatore Lasi.

Parziali: 19-20, 41-37, 61-58.

EMPOLI – La Stosa non riesce a tornare al successo. La Computer Gross si aggiudica una gara equilibrata e molto fisica, vero antipasto di play-off. É un primo quarto molto equilibrato che vede le due squadre affrontarsi a viso aperto. In avvio l’Use trova buone soluzioni con Baccetti e Cerchiaro imbeccati da Rosselli, che agisce da play vista l’assenza di Quartuccio. La Stosa risponde andando spesso da Diminic sotto le plance. Il lungo croato, ben assistito da Dal Maso, ex dell’incontro, è un fattore nei primi minuti e permette ai rossoblu di portarsi avanti sul 9-10. La partita vive di sorpassi e contro sorpassi con gli ospiti che riescono a chiudere avanti 19-20 la prima frazione.

Nel secondo periodo i padroni di casa cercano di allungare: è capitan Sesoldi l’autore del break che permette alla Computer Gross di trovare il +6 (35-29) a metà del tempo. La Stosa non ci sta e risponde con Lombardo e Olleia che riavvicinano i rossoblu sul -2. Si va avanti con le due squadre a braccetto ma nell’ultimo giro di orologio la Virtus sbaglia in attacco consentendo invece a un ottimo Sesoldi di appoggiare da sotto il canestro che fissa il punteggio sul 41-37 all’intervallo lungo.

Il copione della gara non cambia nel terzo periodo: Use e Stosa si danno battaglia con i locali che mantengono 4/5 punti di vantaggio nei primi minuti grazie a Giannone e Mazzoni. I biancorossi toccano di nuovo il +6 ma la reazione senese non si fa attendere. Ci pensano Costantini e Calvellini a riportare in scia i rossoblu che impattano a quota 51 con i liberi dello stesso Calvellini. Empoli allunga ancora nella seconda parte del periodo con Rosselli che fa girare alla perfezione la macchina enpolese. Un canestro con fallo di Costantini permettono alla Virtus di portarsi all’ultimo riposo sul -3. Il periodo finale è un susseguirsi di emozioni. La Stosa rimette la testa avanti con le triple di un super Costantini e le giocate di Bartoletti (65-68). L’inerzia sembra in mano ai senesi che però subiscono il contro sorpasso empolese. Il finale è thrilling: Cerchiaro piazza la tripla del 76-73, Lombardo tenta di pareggiare ma sbaglia. Sul 78-73 sembra fatta ma prima Bartoletti segna da 3 e poi Empoli sbaglia da sotto. Calvellini fa tutto il campo in coast to coast ma fallisce da sotto il canestro del possibile over time.