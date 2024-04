La Stosa Virtus si lancia all’assalto di Gazzada. Ceccarelli: "Servono voglia, qualità e ritmo"

Vincere per tornare a sorridere, per uscire dalla crisi, per inseguire l’obiettivo playoff. L’imperativo in casa Stosa è abbastanza chiaro. Nella gara odierna contro il Basket 7 Laghi Gazzada (palla a 2 alle 18 al PalaCorsoni) non sono ammessi passi falsi. Non si tratta a dire la verità di una vera e propria sfida da ultima spiaggia visto che al termine dell’incontro odierno mancheranno ancora 2 partite di play in gold da disputare, ma quanto meno possiamo definire la gara odierna come un fondamentale spartiacque della stagione rossoblu. Gazzada è praticamente già fuori dai playoff avendo 6 punti di distacco da Virtus e San Miniato, ma proprio per questa condizione mentale di relativa serenità la squadra varesina può venire a Siena a giocare la propria partita senza nessun assillo di risultato. Se a questo aggiungiamo che la formazione gialloblu può contare anche sul recupero del suo miglior giocatore, l’esterno tiratore Ivanaj, fermo da oltre 2 mesi a causa di un grave infortunio con conseguente intervento chirurgico, si può capire quanto sia grande il fardello di responsabilità sulle spalle di Olleia e soci che dalla partita odierna hanno tutto da perdere e niente da guadagnare. Una gara che arriva dopo settimane difficili in casa Virtus e che proprio per questo i giocatori dovranno affrontare fin da subito con il coltello tra i denti per mettere in chiaro le proprie intenzioni.

"Conosciamo bene Gazzada, è un’ottima squadra guidata da una coppia di grande esperienza come Bloise e Genovese insieme a tanti giovani di qualità – spiega il coach della Stosa Edoardo Ceccarelli – Nell’ultima partita contro Empoli è rientrato anche Ivanaj, che ha senza dubbio alzato il tasso tecnico della squadra. Per ora sono a secco di vittorie nella seconda fase ma hanno sempre lottato con tutti, senza mai perdere male. Dovremo aspettarci una partita tosta. Noi dobbiamo arrivare al meglio dal punto di vista mentale, giocando una gara aggressiva, sempre concentrati e precisi nell’eseguire sia in difesa che in attacco, dove dovremo tirare fuori le qualità che abbiamo. Ci dobbiamo rimettere in pista con una partita di voglia, di qualità e di ritmo per tornare a fare punti dopo 3 ko consecutivi".

Prima della gara scenderanno in campo per ricevere l’applauso del PalaCorsoni le formazioni Under 13 maschile (realizzata in collaborazione con Basket Asciano) e Under 15 femminile che nei giorni di Pasqua hanno disputato tornei importanti in giro per l’Italia ottenendo ottimi risultati, in particolare i maschietti vincitori al memorial Pino Pugliese di Reggello.