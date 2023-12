La Stosa Virtus si sbarazza di Spezia. Vittoria schiacciante e primo posto

STOSA VIRTUS

84

SPEZIA

67

STOSA VIRTUS: Berardi, Bolis 4, Bartoletti 4, Dal Maso 8, Bruttini, Aminti, Laffitte 9, Olleia 3, Costantini 10, Calvellini 15, Diminic 17, Lombardo 14. All. Lasi.

SPEZIA: Carpani 15, Mencarelli 3, Preci, Vespa ne, Paoli F 15, Paoli M 13, Moscatelli ne, Cozma, Steffanini 7, Fazio, Burla, Tintori 14. All. Scocchera.

Parziali: 22-14; 46-31; 63-53.

SIENA – La Stosa batte Spezia e torna in testa alla classifica del campionato. I rossoblù conducono la gara per 40’ e grazie alla sorprendente sconfitta di Cecina con Castelfiorentino Olleia e soci riassaporano di nuovo il gusto della vetta, seppur in coabitazione con i livornesi. Polveri bagnate per entrambe le squadre in avvio di partita.

Ci vogliono due minuti per muovere il punteggio e lo fa Laffitte che scatena il ‘teddy bear toss’ del pubblico con il lancio sul parquet di tantissimi peluche. I primi minuti sono equilibrati, ma nella seconda metà del quarto la Virtus allunga con Calvellini, Diminic e Laffitte a menare le danze. La tripla di Costantini fissa il punteggio sul 22-14 alla prima sirena. Nella seconda frazione il copione è lo stesso: per 3 minuti nessuno segna e si rimane con la Stosa a +8. Il tentativo di allungo arriva a metà tempo quando Calvellini segna 2 volte dalla lunga distanza consentendo alla formazione rossoblu di portarsi sul 30-18. Spezia prova a replicare con Carpani ed i gemelli Paoli, ma la Stosa gioca bene e grazie alla precisione dalla lunga distanza i senesi allungano chiudendo il primo tempo avanti di 15. Nel terzo parziale gli ospiti cercano di accorciare le distanze e si affidano alle soluzioni offensive di Filippo e Matteo Paoli e di Carpani che conquista anche un antisportivo da Lombardo. I liguri si portano sul -8 e provano a crederci chiudendo il terzo periodo sul 63-53. Nell’ultimo quarto la Stosa allunga di nuovo con Dal Maso e Costantini protagonisti della fuga decisiva. I rossoblu si portano sul +20 e nel finale controllano una vittoria mai in discussione.