La Stosa Virtus supera Montevarchi. Joksimovic e Senbergs in evidenza

La Stosa prosegue nel suo percorso di avvicinamento al campionato portandosi buone indicazioni anche dal terzo scrimmage stagionale. Al PalaPerucatti contro la Fides Montevarchi i rossoblù conquistano 3 periodi su 4 con punteggio finale di 74-65. Una amichevole buona per i rossoblù contro un avversario tosto e molto solido a livello difensivo. L’impatto iniziale della Virtus è un po’ più morbido rispetto alle prima uscite. I rossoblù giocano sotto ritmo nei primi minuti concedendo troppi canestri facili a Montevarchi che capitalizza con Quaglia e Neri. Dopo il 4-12 esterno la Stosa risponde e lo fa con Dal Maso e Joksimovic che riportano i padroni di casa sul -2, ma Montevarchi chiude il primo periodo sul 15-18.

Nel secondo parziale i virtussini partono meglio: la difesa è più attenta ed in attacco Braccagni e Olleia trovano buone soluzioni che danno il vantaggio ai ragazzi di Evangelisti. Intorno alla metà del quarto gli ospiti si portano avanti di 1 grazie alle giocate di Quaglia e Neri (13-14), ma la Stosa risponde e rimette la testa avanti (20-14). Le percentuali al tiro della Stosa non sono buone, complici anche i pesanti carichi di lavoro degli allenamenti dei giorni precedenti al match. Neri accorcia le distanze, ma Calvellini in penetrazione permette alla Virtus di aggiudicarsi il quarto sul punteggio di 22-19. C’è equilibrio anche nel terzo quarto di gioco anche se la Virtus comanda il punteggio fin dall’inizio senza però mai riuscire ad allungare in modo deciso. Calvellini segna in penetrazione, Dal Maso appoggia dal pitturato e la Stosa prova ad allungare nella seconda parte del periodo portandosi sul 17-11. Due liberi di Olleia fissano il punteggio sul 19-11 alla terza sirena dopo 10’ giocato bene dalla formazione senese. Una bella giocata di Gianoli e la penetrazione di Joksimovic aprono le danze nel quarto periodo: le squadre appaiono un po’ più stanche ed i ritmi si abbassano alzandosi anche il livello degli errori. La Stosa si mantiene avanti nel punteggio e chiude in vantaggio anche l’ultimo quarto con il punteggio di 18-17. Gli allenatori decidono di giocare anche un ultimo mini tempino da 5 minuti con spazio per tutti gli effettivi delle due panchine.

Per la Stosa si mettono in evidenza il solito Joksimovic ed il classe 2008 Senbergs, ma tutti o giocatori utilizzati non sfigurano affatto. Il quarto si conclude 10-7 per la Virtus.

Questo il tabellino dei primi 4 periodi di gioco: Bartoletti 2, Braccagni 12, Falchi, Senbergs 2, Zocca 9, Calvellini 8, Costantini 5, Chellini, Gianoli 8, Joksimovic 9, Olleia 4, Dal Maso 15.