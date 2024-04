"La svolta? Le quattro batoste in trasferta"

Playoff raggiunti e, per l’occasione, coach Dimitris Priftis sfoggia il suo italiano in sala stampa. "È stata una bella giornata - dice il coach biancorosso - per tutto il nostro club e faccio i complimenti ai miei giocatori e alla dirigenza. Penso che meritiamo di essere ai playoff, per tutta la stagione abbiamo giocato bene, sono molto felice perché vedo i miei giocatori con il sorriso. L’assenza di Smith si è notata nel primo tempo, ma sono orgoglioso dei ragazzi perché abbiamo trovato altre risorse per rimanere in partita; per esempio la grande difesa e energia di Uglietti e Grant, poi Atkins che ha giocato una partita solida ma tutti hanno dato il loro contributo in difesa. Faye? Vorrei farvi capire quanto sia importante che Momo abbia giocato una gara così, in una partita decisiva: sono orgoglioso che in questa stagione abbiamo sviluppato un giocatore che non aveva mai fatto una partita da protagonista". Il coach greco ripercorre poi le tappe della stagione fino ad arrivare a questo prestigioso traguardo. "Nel momento in cui ho accettato, l’obiettivo era di evitare un torneo come lo scorso anno e siamo stati molto prudenti all’inizio. Siamo cresciuti durante la stagione, abbiamo fatto progressi e siamo sempre stati nelle prime otto, sarebbe stato un peccato non riuscire a raggiungere i playoff per due partite brutte o per un infortunio. Il momento in cui mi sono accorto che saremmo diventati una buona squadra è quando abbiamo perso quattro partite fuori con più di venti punti. La dirigenza ha mantenuto la calma, ci ha supportato e da lì siamo partiti per concludere la stagione con i playoff". Passiamo la parola a un positivo Darion Atkins: "Ci meritavamo questo traguardo, la partita era difficile ma siamo usciti con la mentalità giusta, tutti abbiamo fatto un passo in più. Prima del match ci siamo detti che se fossimo rimasti compatti difensivamente potevamo crearci più opportunità senza andare sotto nel punteggio. Le assenze? Quando vengono a mancare alcuni giocatori dobbiamo far girare di più la palla e giocare di squadra, come abbiamo fatto". Le congratulazioni alla squadra arrivano anche dal socio Graziano Sassi: "Avevo promesso che avremmo portato a casa i playoff e li abbiamo raggiunti. Ho ancora un briciolo di rammarico per la Coppa Italia, ci riproveremo il prossimo anno". Concludiamo con il coach di Napoli, Igor Milicic: "Congratulazioni a Reggio per aver raggiunto i playoff. Ai miei ragazzi avevo detto che ci sarebbero voluti cuore e intelligenza per vincere ma sono mancati per diversi tratti del match".

Cesare Corbelli