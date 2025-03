La T Gema a mani vuote. Ruvo vince lo spareggio

Crifo Wines 92La T Tecnica Gema 82

CRIFO WINES : Moreno 5, Jackson 17, Timperi 4, Jerkovic 10, Borra 17; Conte 18, Lorenzetti 9, Musso 7, Reale 5, Gatto, Berardi ne, Isotta ne. All. Rajola.LA T TECNICA GEMA MONTECATINI: Burini 15, Passoni 3, Toscano 17, D’Alessandro 18, Bedin 10; Stanic 13, Di Pizzo 6, Savoldelli, Cellerini ne, Albelli ne, Chiarini ne. All. Del Re.Arbitri: Di Franco e Purrone.Parziali: 17-27, 44-50, 67-60.

Più che la pancia piena da vittoria in Coppa Italia è l’infermeria piena la vera causa del tonfo de La T Tecnica Gema Montecatini a Ruvo di Puglia. Con le rotazioni ridotte all’osso la squadra di Del Re rasenta la perfezione per oltre due quarti, poi il crollo verticale dovuto alla stanchezza con la formazione di Rajola che alla lunga ne approfitta per prendersi il match oltre che un pezzetto di secondo posto.

La cronaca. Soffre tantissimo Ruvo in avvio: La T Gema piazza subito un 4/4 da tre punti e si prende due possessi di vantaggio (6-12). Un altro 6-0 di parziale, stavolta interamente confezionato in zona pitturata, porta addirittura a +12 il vantaggio termale. Musso dalla panchina dà nuovamente fiato alla Crifo Wines ma con l’ingresso di Stanic l’attacco di Montecatini torna a girare a mille. Gli ospiti sembrano avere il controllo della situazione almeno fino a quando due triple in successione di Reale prima e Conte poi riportano a -6 Ruvo, Borra inizia a calamitare qualsiasi pallone graviti sotto i tabelloni e grazie alla sua torre i pugliesi si guadagnano un’infinità di secondi possessi, sfruttati però soltanto a metà. I rossoblù restano avanti grazie ai centri degli ispiratissimi Burini e Stanic e nonostante i 50 punti all’intervallo lungo possono anche recriminare per un paio di chance ghiotte non sfruttate da Bedin.

D’Alessandro illude con la tripla del nuovo +9 La T Gema, perché poi arriva un break ruvese di 11-0 con Borra ancora decisivo grazie al quale la Crifo Wines mette per la prima volta la freccia. Ruvo inizia a difendere seriamente e per Montecatini trovare la via del canestro diventa proibitivo, quando poi dall’altra parte Jackson si sveglia dal torpore la strada per gli ospiti si fa in salita. I leoni, stremati, si aggrappano alla vena di Toscano e Stanic ma alla lunga non basta: Conte è la variabile che non ti aspetti, è lui a scavare il primo solco a favore di Ruvo. Jerkovic e l’immancabile Jackson perfezionano la fuga dei pugliesi.

Filippo Palazzoni