La T Gema, la prima gioia di Lulli: "Coppa Italia segnale di crescita"

È arrivato dopo nemmeno due anni il primo trofeo della carriera da presidente di Alessandro Lulli, che dopo un paio di stagioni da main sponsor del Montecatini Terme Basketball dal giugno del 2023 ha preso in mano le redini del progetto Pallacanestro Montecatini. Un successo, quello maturato al termine della due giorni di Final Four di Coppa Italia LNP in quel di Bologna, che il numero uno del club neocampione ha raccontato ai microfoni di ’Tiro Libero’ su TVL, partendo dalle inevitabili dediche di rito: "Ringrazio in primis la squadra e gli staff tecnico e medico-sanitario, che sono i veri protagonisti di questa impresa, e i nostri splendidi tifosi che in massa sono accorsi al PalaDozza per sostenere i ragazzi sia in semifinale che in finale. Io provo ogni giorno a contribuire nel mio piccolo mettendo a disposizione la mia esperienza manageriale maturata nell’azienda che gestisco e cercando di applicarla all’ambito sportivo – ha esordito Lulli – Voglio però dire grazie in particolare a due persone: Guido Meini, figura di una serietà esemplare con cui ogni giorno ho il piacere di confrontarmi, e soprattutto Giampiero Cardelli, il quale ormai quattro anni orsono mi convinse ad imbarcarmi in questa avventura. Questa coppa è anche un po’ sua".

E a proposito di protagonisti, è innegabile che la svolta per il sodalizio termale sia avvenuta questa estate con l’entrata in scena di Paolo Moricci e della sua La T Tecnica: prima il mercato faraonico e le ambizioni di alta classifica, poi la qualificazione alla rassegna tricolore e infine il trionfo ai danni di una corazzata del calibro della Liofilchem Roseto, che contro La T Gema aveva sin qui sempre vinto e che alla vigilia veniva indicata da tutti gli addetti ai lavori come la strafavorita per la conquista del trofeo: "Paolo non è stato un mattoncino ma un vero proprio pilastro per la crescita della società – ha ammesso il presidente del club termale –. Oltre ad essere title sponsor e aver investito molto nel nostro progetto insieme al suo staff ci sta dando una grande mano a livello logistico, voglio ringraziarlo al pari di tutte le altre aziende sponsor che ormai sono più di cinquanta e che erano presenti a Bologna con i loro referenti o rappresentanti. Confesso che prima della semifinale ero un po’ in ansia, volevo che ben figurassimo davanti a loro e davanti ai nostri sostenitori, che dimostrassimo di essere lì non per caso".

La chiosa è sui complimenti arrivati dai rivali cittadini della Fabo Herons Montecatini, coi quali c’è stato di fatto un passaggio di consegne del trofeo: "Non volevamo rendere vana la loro impresa dell’anno scorso, così abbiamo fatto di tutto per riportare la Coppa Italia a Montecatini – scherza Lulli –. Ho apprezzato molto le loro congratulazioni, alla fine questo trofeo ci unisce e rende giustizia agli sforzi che entrambe le società fanno per riportare in alto il nostro territorio, almeno nella pallacanestro".

Filippo Palazzoni