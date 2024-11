La T Gema... non trema. E Caserta va al tappeto

LA T TECNICA GEMA MTC

81

PAPERDI JUVECASERTA

78

MONTECATINI Burini 2, Passoni 17, Toscano 21, D’Alessandro 13, Bedin 14, Acunzo 7, Di Pizzo 4, Savoldelli 3, Gattel, Cellerini ne, Albelli ne, Chiarini ne. All. Del Re

CASERTA Laganà 10, Ricci 16, Heinonen 14, Azzaro, Diouf 15, Romano 11, D’Argenzio 8, Mastroianni 2, Abba 2, Marchiaro ne, Pisapia ne, Kumer ne. All. Cagnazzo

ARBITRO Di Salvo e Montano

PARZIALI 13-16, 37-33, 64-60

PISTOIA

Stavolta il PalaCarrara non tradisce: La T Tecnica Gema Montecatini torna a vincere in casa dopo il ko contro Roseto piegando 81-78 una coriacea Paperdi Caserta e può guardare con un po’ più di serenità al match di sabato in casa della Virtus Roma. L’inizio è decisamente di marca Paperdi: Diouf e Ricci combinano per 7 punti complessivi ma soprattutto la difesa bianconera tiene Montecatini a 2 soli punti nei 4’ iniziali. Quando anche La T Gema decide di adeguarsi agli standard difensivi di Caserta la partita diventa sporca: frequenti gli errori al tiro da entrambe le parti, a indovinare la tripla è invece Heinonen, che rimette due possessi di vantaggio fra gli ospiti e l’avversario dopo che i "leoni" erano tornati a -1.

Passoni replica da dietro l’arco: alla prima sirena il punteggio è basso ma La T Gema è lì, 13-16. Quattro punti filati di D’Alessandro tramutano il -3 nel primo vantaggio targato La T Gema del match, mantenuto dai canestri di Savoldelli e Di Pizzo, il backcourt di "scorta" della Paperdi comincia però a macinare punti e i campani restano così francobollati. C’è bisogno del casertano doc Acunzo per scardinare il meccanismo difensivo studiato da coach Cagnazzo: 5 punti filati e un possesso pieno di vantaggio ai suoi. D’Alessandro ci aggiunge la prima bomba della sua serata, utile ad ampliare il margine alla pausa (37-33).

La T Gema in campo con tre lunghi alla ripresa delle ostilità, Bedin e Acunzo fanno subito valere il proprio tonnellaggio e i locali sprintano sul 47-40. Caserta ricuce fino al -2, prima di essere ricacciata indietro da un super Toscano, autore di 9 punti consecutivi. Ogni urlo liberatorio del pubblico del PalaCarrara viene però strozzato da una tripla di Heinonen: le giocate del finlandese stoppano i ripetuti tentativi di fuga degli uomini di Del Re. La tripla di Passoni è ossigeno per Montecatini, quella di Toscano vale il nuovo +8 eppure nemmeno questa è la volta buona perché la Paperdì piazza un parziale di 14-4 nei successivi 5’ e mette la testa avanti (74-76). A questo punto è ancora Passoni a sbrogliare la matassa: il numero 17 firma due giocate decisive, una in attacco e una in difesa per riportare i suoi sopra nel punteggio. La freddezza a cronometro fermo fa il resto: la battaglia di nervi la vince La T Gema.

Filippo Palazzoni