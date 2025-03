La T Gema si sveglia tardi, passa la Luiss. Ora il secondo posto è come una chimera

La T Tecnica Gema

74

Luiss Roma

82

LA T TECNICA GEMA MONTECATINI: Burini 5, Chiarini 5, Toscano 11, D’Alessandro 18, Di Pizzo 6; Passoni 18, Savoldelli 7, Stanic 4, Cellerini, Bedin ne, Albelli ne, Acunzo ne. All. Del Re.

LUISS ROMA: Villa 13, Pugliatti 13, Fallucca 20, Salvioni 6; Cucci 7, Van Ounsem 10, Bottelli 6, Pasqualin 5, Jovovic 2, Rocchi, Graziano ne. All. Paccariè.

Arbitri: Suriano e Mammola.

Parziali: 14-30, 32-49, 52-64.

Sfila con la Coppa Italia davanti al proprio pubblico La T Tecnica Gema Montecatini, poi però affonda 74-82 contro la Luiss Roma e ora si ritrova con una regular season da sistemare: dopo mesi al secondo posto la squadra di Del Re rischia seriamente di non finire fra le prime quattro. Dopo aver sempre inseguito, inutile il coraggioso rientro finale fino a -4.

La cronaca. Senza Acunzo e Bedin arranca fin dalla palla a due La T Gema. Cucci si surroga a Villa come play e mette in ritmo tutti i compagni, Fallucca in primis, un professore nell’eseguire uscite e top scorer (11 punti) in un primo quarto in cui Montecatini segna solo 14 punti subendone 30, complice anche il 6/6 da tre dei capitolini. Con Stanic e la zona Del Re prova a far scoccare una scintilla, ma senza lunghi e senza percentuali al tiro (1/12 al 15’) diventa complicato star dietro agli universitari, che per due volte doppiano i termali (16-32 e 20-42), poi divertono e si divertono: l’assist sotto le gambe schiacciato a terra di Villa per il layup di Pugliatti sa tanto di ko tecnico. Il PalaCarrara si aspetta almeno una reazione d’orgoglio dai propri beniamini, reazione che arriva e che porta le firme di Chiarini e Burini, il tecnico fischiato alla panchina montecatinese spezza un po’ il ritmo ai padroni di casa e Fallucca con altre due bombe ripristina le distanze prima dell’intervallo lungo.

Come prevedibile La T Gema la butta in bagarre al rientro dagli spogliatoi, e la strategia paga: Toscano incassa un paio di colpi proibiti e si arrabbia nel modo giusto, dando il là al break di 10-0 che riporta i leoni sul -9 (42-51). Villa con 5 punti filati toglie le castagne dal fuoco alla Luiss nel frangente più delicato del match e la squadra di Paccariè torna in totale controllo (52-64 al 30’). Impressione che Passoni corrobora addizionando due triple per il nuovo -10 locale, la Luiss rimette in ghiaccio la partita, poi complici le uscite per falli di Salvioni e Van Ounsem chiude col fiatone ma conduce comunque la nave in porto.

Filippo Palazzoni