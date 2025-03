La T Gema, Toscano predica calma: "Conta arrivare in forma ai playoff"

Oltre che l’mvp della finalissima contro Roseto Daniele Toscano è stato il trascinatore nonché leader carismatico nel trionfo de La T Tecnica Gema Montecatini in Coppa Italia LNP di Serie B Nazionale. Un’impresa che, a dieci giorni di distanza, sembra già lontana, ammantata da una sorta di "brina di mito": il k.o. nello spareggio per il secondo posto a Ruvo di Puglia ha infatti riportato sulla terra i "leoni" termali. "Di questa fantastica esperienza dobbiamo portarci dietro la voglia di giocare e di difendere tutti insieme e di giocare di squadra – racconta il numero 7 rossoblù – E’ successo nel secondo tempo contro Legnano e in finale siamo riusciti a ripetere questo atteggiamento lungo tutti i quaranta minuti, giocando una delle nostre migliori partite stagionali". Come spesso è successo nell’arco della stagione anche al PalaColombo Toscano è stato il migliore dei suoi, replicando anche domenica scorsa i 17 punti messi a referto sette giorni prima nell’ultimo atto della competizione tricolore. Stavolta però l’esito è stato diverso: "Fin quando le energie ci hanno sostenuto abbiamo tenuto ampiamente botta contro una formazione costruita per competere ai massimi livelli della categoria come la nostra: siamo partiti bene, all’intervallo eravamo a quota 50 punti e il vantaggio poteva forse essere più cospicuo – commenta l’ex Cento – Il divario si è creato negli ultimi quattro minuti dove loro hanno dimostrato di averne obiettivamente di più, le rotazioni corte e i problemi di falli che in una partita così intensa inevitabilmente si creano hanno fatto la differenza".

Troppo pesanti le defezioni di Mattia Acunzo e Mateo Chiarini per non incidere a questi livelli, anche se l’assenza dell’argentino sta diventando una triste consuetudine in questa regular season: "Mateo non è mai riuscito a trovare continuità di impiego, ci auguriamo di ritrovarlo presto mentre Mattia deve pensare solo a guarire e a non forzare i tempi per evitare ricadute – avverte Toscano – Purtroppo negli scontri diretti o nei periodi intensi con tante gare ravvicinate non abbiamo mai potuto avere il roster al completo o con tutti gli elementi al cento percento. Ciò che conta però è arrivare al meglio al momento decisivo della stagione, quello dei playoff". Appuntamento a cui La T Gema rischia di arrivare in una posizione non più così vantaggiosa dopo il sorpasso subito da Ruvo: i prossimi impegni con Luiss Roma e Pielle Livorno saranno fondamentali: "Servirà dare tutti qualcosa in più per far fronte alle assenze, cercando di studiare in settimana soluzioni alternative al nostro gioco per mettere in difficoltà le avversarie – è la ricetta del classe 1993 – L’essenziale in questo periodo è sfruttare al massimo la settimana piena, gestire bene la quotidianità e ricaricare le batterie fra una partita e l’altra".

Filippo Palazzoni