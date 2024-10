La T Tecnica Gema c’è. Chiusi ko al PalaCarrara

LA T TECNICA GEMA MCT

74

UMANA CHIUSI

60

MONTECATINI Burini 5, Chiarini 10, Toscano 10, D’Alessandro 7, Bedin 17, Di Pizzo 8, Acunzo 8, Passoni 5, Savoldelli 2, Cellerini 2, Gattel, Albelli ne. All. Del Re

CHIUSI Raffaelli 6, Chapelli, Ceparano 13, Renzi 14, Ius 4, Criconia 9, Rasio 6, Baldi 4, Sacchettini 2, Gravaghi 2, Baldi. All. Zanco

ARBITRI Canella e Cortoni

PARZIALI 18-14, 41-35, 59-49

PISTOIA

Botta e risposta sull’asse Lucca-Pistoia: al successo degli Herons sulla Virtus Roma La T Tecnica Gema Montecatini replica demolendo 74-60 l’Umana Chiusi al PalaCarrara, con un secondo tempo difensivamente impeccabile. Non aveva però iniziato bene il primo match in terra pistoiese La T Gema: Chiusi piazza subito un mini-break di 6-2 con D’Alessandro che dopo soli 30 secondi è già gravato di due falli. Bedin e Burini sistemano le cose, Ceparano pasticcia un po’ e i rossoblù trovano il vantaggio grazie alla scorribanda di Chiarini (8-6). "Leoni" termali che toccano anche il +7 con la tripla di Acunzo salvo poi incepparsi incassando un parziale di 12-1 a cavallo fra prima e seconda frazione grazie al quale la San Giobbe si prende due possessi di distanza. Chiarini ferma l’emorragia e Toscano sutura la ferita pareggiando a quota 22. Si lotta punto a punto prima che Burini trovi il modo di mettere in ritmo i suoi: ne nasce un 14-3 di parziale in cui si mette in mostra anche D’Alessandro, rimasto fin lì piuttosto in ombra.

Gli uomini di Del Re "sporcano" un secondo quarto quasi perfetto alzando tropo presto il piede dall’acceleratore: Chiusi ne approfitta accorciando sul -6 al riposo lungo e completando l’opera alla ripresa delle ostilità, grazie a un Renzi da 7 punti filati. La T Gema riprende a respirare con 4 punti di Bedin, sempre più una certezza sotto le plance. Scampato il pericolo i "leoni" tornano a ruggire, lasciando le briciole all’attacco di Chiusi e chiudendo la terza frazione sul 59-49. Non è finita, perché difensivamente i Del Re boys riescono a fare ancora meglio che a San Severo con la miseria di 7 punti concessi all’attacco senese nei primi sette minuti del quarto periodo. Savoldelli e compagni così riescono a mettere in ghiaccio la partita pur senza strafare a livello offensivo. Dopo i 59 punti subiti in Puglia ne arrivano appena 60 contro la San Giobbe: due indizi che fanno già quasi una prova sulla tenuta difensiva di questa nuova La T Gema.

Filippo Palazzoni