La T Tecnica Gema va. Buona la prima dei leoni. E San Severo si arrende

ALLIANZ SAN SEVERO

59

LA T TECNICA GEMA MCT

74

SAN SEVERO Pellicano 13, Mobio, Igbanugo 11, Gherardini 12, Cane 7, Moffa 5, Bandini 4, Abati Tourè 3, Cusenza 2, Petrushevski G. 2, Petrushevski D. ne, Mecci ne. All. Bernardi

MONTECATINI Burini 7, Chiarini 11, Toscano 12, D’Alessandro 7, Bedin 13, Di Pizzo 10, Acunzo 8, Passoni 4, Savoldelli 2, Gattel, Cellerini, Albelli ne. All. Del Re

Arbitri Guarino e Manganiello

Parziali 18-21, 35-46, 54-58

BASKET

Buona la prima per La T Tecnica Gema, che soffre a tratti la corsa e la freschezza della Cestistica San Severo ma resta sempre in controllo del match, piegando alla fine la resistenza giallonera col punteggio di 59-74. In avvio di gara La T Gema fa il bello e il cattivo tempo nel pitturato: 7 dei primi 8 punti dei termali arrivano da sotto canestro (5 di Bedin). I locali si affidano al tiro da tre per impattare sull’8-8 ma quando anche Montecatini riesce a sbloccarsi dalla lunga distanza il doppiaggio è servito (8-16). I gialloneri tuttavia non ci stanno, stringono le maglie in difesa e riescono a piazzare un 10-2 di parziale che li riporta a contatto alla prima sirena. "Leoni" termali che cercano con insistenza il post basso e trovano un break di 4-0 tutto di Di Pizzo, Bandini e Moffa tengono lì l’Allianz, anche perché le percentuali degli uomini di coach Bernardi da oltre i 6,75 metri continuano ad essere più che positive. La bomba dall’angolo di D’Alessandro è ossigeno per La T Gema, poi al tramonto del primo tempo si sveglia Mateo Chiarini: grazie a 8 punti in due minuti e mezzo del "jefecito" gli uomini di Del Re vanno al riposo lungo sul +11 (35-46).

Burini e Toscano rispondono alla settima tripla di serata dei pugliesi, Montecatini allunga ancora ma un gioco da tre punti di Cane riporta la Cestistica sotto la doppia cifra di svantaggio. Alcuni possessi non gestiti benissimo dai ragazzi di Del Re consentono a San Severo di piazzare un parziale di 7-0 per il nuovo -4. Pellicano segna il jumper del 50-52 salvo poi fallire quello dell’aggancio, La T Gema sembra aver perso la bussola ma nel momento del bisogno si rifugia nella palla sotto e in qualche modo riesce a venir fuori dall’impasse. Acunzo timbra giocate importanti su entrambi i lati del campo e gli ospiti spediscono nuovamente l’Allianz Pazienza a tre possessi pieni di distanza. Stravincendo la lotta a rimbalzo Savoldelli e compagni spengono alla lunga la verve dei padroni di casa e mandano in archivio la contesa con la tripla di Toscano.

Filippo Palazzoni