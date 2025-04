La T Tecnica Gema vince a Rieti e si assicura il quarto posto nei playoff

NPC Rieti

70

La T Tecnica

83

NPC : Giunta 15, Fabi 15, Cecchi 9, Capocotta 10, Ly-lee 2; Blatancic 11, Melchiorri 8, Mele, Giovinazzo, Castellitto ne, Novelli ne. All. Ponticiello.

LA T TECNICA GEMA MONTECATINI: Burini 11, Passoni 20, Toscano 18, D’Alessandro 4, Bedin 7; Stanic 14, Di Pizzo 9, Cellerini, Albelli, Chiarini ne, Savoldelli ne, Acunzo ne. All. Del Re.

Arbitri: Guarino e Palazzo.

Parziali: 13-22, 34-44, 49-63.

La T Tecnica Gema non sbaglia al PalaSojourner di Rieti e con il 70-83 inflitto alla NPC si assicura almeno il quarto posto del girone B e dunque il fattore campo al primo turno dei playoff. Prestazione solida degli uomini di Del Re, trascinati nel primo tempo da Toscano, e nella ripresa sempre capaci di tenere saldamente la testa della gara e nel chiuderla con i canestri di un Passoni in crescita esponenziale.

La cronaca. L’avvio di gara giustifica la differenza in classifica fra le due squadre, con l’ex Toscano autore di 8 dei primi 13 punti degli ospiti. A riportare sotto i reatini ci pensano gli stessi leoni con un disastroso inizio di secondo periodo che fa infuriare il tecnico livornese: Giunta si mette in ritmo in attacco e Montecatini si vede arrivare per due volte Rieti a -2, riuscendo però in entrambi i casi ad allungare nuovamente, prima grazie all’apporto in uscita dalla panchina di Bedin e successivamente con un contro-break di 8-0 che conduce Toscano e soci al riposo lungo forti di un vantaggio in doppia cifra (34-44).

I tentativi della NPC di ricucire il divario continuano al rientro dagli spogliatoi, neutralizzati però dall’incapacità reatina di contenere Bedin sotto canestro e Passoni (9 punti nel terzo quarto). Rieti combatte e non molla, tornando addirittura a -3. È sempre Passoni però a togliere le castagne dal fuoco: bomba del 66-72, poi chiude il match a doppia mandata con un’altra conclusione pesante, che vale il +13 a due minuti dal gong finale.

Filippo Palazzoni