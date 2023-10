La Tarros intenzionata a invertire la rotta

Oggi dunque Tarros Spezia a Castelfiorentino nella 4ª di andata della B Interregionale, un campionato che i bianconeri hanno capito quanto sia difficile dopo le due sconfitte consecutive, tra l’altro casalinghe, che al momento non pregiudicano nulla ma che sono un campanello d’allarme. Ed infatti il club dei Caluri è subito intervenuto facendo approdare il lituano Sakalas, ala-pivot di 202 cm. Condizione non al top la sua (ci vorranno almeno 2-3 settimane per vederlo fisicamente più performante) ma la mano, nelle primissime impressioni nell’allenamento di venerdì, è sembrata parecchio ‘calda’. Questa sera Rajacic ci sarà, ma probabilmente andrà solo a referto, a meno di un recupero delle ultime 24 ore che però non ne pregiudichi eccessivamente la funzionalità della mano: quella sinistra, che è finita sotto il corpo del serbo a 2 minuti dalla sirena nel match di domenica scorsa contro San Miniato. Rajacic venerdì si è allenato a parte mentre osservava i compagni correre e impegnarsi con buona lena e spirito anche per far entrare più in fretta possibile il nuovo compagno negli schemi di squadra. Altro assente sarà Leonardo Gaspani, guardia classe 2004.

"Diciamo che i due stop interni ci hanno fatto sicuramente male – commenta Niccolò Steffanini, la ‘chioccia’ del gruppo oltre che vice capitano Taros – ; e poi a parte me, Lorenzo Fazio ed ora Giedrius, questo è gruppo molto giovane che paga l’inesperienza ed anche molti piccoli infortuni che non ci permettono di allenarci benissimo. Mentalmente siamo un gruppo granitico ed unito: siamo pronti ad affrontare la trasferta di Castelfiorentino con la giusta determinazione per portare i due punti a casa. Giedrius? In un allenamento e mezzo che l’ho visto mi pare un ragazzo serio, disponibile e che sono sicuro ci darà una grossa mano, così come tutti i miei compagni. Ci vorrà poco per vederlo inserito totalmente all’interno dei nostri meccanismi". Sul fronte opposto ecco le parole di Claudio Calvani, assistant coach di Castelfiorentino: "Stiamo crescendo, ci stiamo sbattendo in difesa, dobbiamo soltanto ritrovare fiducia in attacco. Domenica sarà una sfida delicata per entrambe ma saremo in casa nostra. Dovremo vincere, senza se e senza ma, e faremo di tutto per prenderci questi due punti. Palla a due alle 18 al PalaBetti, arbitrano Orlandini di Livorno e Mariotti di Cascina.

Gianni Salis