La Tarros si rinforza col ritorno di Ramirez. Caluri: "A breve annunceremo l’allenatore"

Sarà un’altra rivoluzione. O almeno così pare. La nuova Tarros ripartirà da Lorenzo Fazio, capitano inossidabile. Sul parquet senza dubbio la pietra angolare del club. Il direttore sportivo Maurizio Caluri spiega perché. "Innanzitutto voglio ringraziare tutti i ragazzi della stagione appena conclusa oltre al coach, Andrea Scocchera. Perché un’altra rivoluzione? Ci siamo confrontati con tutti e a fronte di un confronto franco abbiamo notato che le nostre e loro idee non collimavano più. Ci siamo lasciati bene con tutti. Ora ripartiamo". E come prima novità un volto che nuovo non è. A volte ritornano è infatti il caso di dire. Josandel Ramòn Ramirez, guardia di 28 anni nato in Repubblica Dominicana ma giunto in riva al Golfo quand’era praticamente in fasce, dopo una stagione trascorsa sui campi toscani è voluto tornare ‘a casa’ ed ha trovato terreno fertile in Caluri, anche per cimentarsi con la B Interregionale.

La prima volta di Ramirez in bianconero è datata agosto 2021 all’indomani della finale persa contro Saronno per andare nella terza serie nazionale, la B, dopo oltre 40 anni. Primo anno con luci ed ombre per attendere l’esplosione nella sua seconda stagione in bianconero. Difesa ed atletismo divennero un marchio di fabbrica notevole grazie al quale Ramirez scalò le gerarchie entrando in pianta stabile nel ‘starting five’ di coach Scocchera e contribuendo non poco all’approdo nella B Interregionale.

"E’ un lottatore e un vincente – così lo descrive Maurizio Caluri – e che fa della fisicità e della difesa le sue armi principali, ma che ha anche buone capacità realizzative".

Chiaro dunque che ora la Tarros dovrà pensare a completare l’organico, ad iniziare dal coach. "Abbiamo le idee chiare su chi verrà a sostituire Scocchera. Dobbiamo definire soltanto alcuni dettagli ed attendere alcune tempistiche, poi lo annunceremo", chiarisce sempre Caluri. Va da sé che anche il roster verrà puntellato seguendo gli indirizzi del nuovo coach.

"Esatto. Abbiamo già intavolato alcune trattative – conclude Caluri – ed abbiamo trovato ampia disponibilità a venire a Spezia. Stiamo lavorando senza sosta – prosegue – per portare in riva al Golfo altri 7 giocatori di livello ed esperienza consolidata, per avere la possibilità di effettuare ampie rotazioni, cosa che è mancata la scorsa stagione. La squadra sarà composta da 15 giocatori: a completamento saranno inseriti 6 ragazzi del nostro settore giovanile. Obiettivo? Vogliamo disputare un campionato di vertice".

Gianni Salis