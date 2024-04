La Unahotels schianta Napoli e vola ai playoff. Reggio ora deve difendere il quinto posto

REGGIO EMILIA

88

NAPOLI

74

UNAHOTELS: Weber 4 (2/5, 0/1), Galloway 16 (2/6, 3/11), Vitali 3 (0/1, 1/1), Chillo (0/1), Faye 24 (10/14); Uglietti 9 (2/2, 1/3), Grant 9 (3/5, 1/3), Atkins 16 (6/8, 1/5), Black 7 (3/5), Cipolla, Bonaretti (0/2 da 3). All.: Priftis.

GEVI NAPOLI: De Nicolao 2 (1/2, 0/2), Sokolowki 23 (5/7, 3/7), Brown 3 (0/4 da 3), Zubcic 9 (2/7 da 3), Owens 9 (3/7, 1/3); Pullen 10 (3/8, 1/5), Lever, Ennis 17 (3/9, 2/4), Biar 1, Sinagra, Ebeling. N.e.: Bamba. All.: Milicic.

Arbitri: Borgioni, Lucotti, Dori.

Parziali: 16-15, 40-38; 63-53

Note: T.l. Reg 11/20 Nap 17/23. Rimb.: Reg 52 (Atkins e Faye 10) Nap 34 (Sokolowski 12). Ass.: Reg 25 (Galloway 7) Nap 17 (Ennis 5). Spettatori 4076.

La Pallacanestro Reggiana schianta Napoli e stacca il pass per i playoff con una giornata d’anticipo, coronando un’annata molto positiva e che l’aveva sempre vista tra le prime otto. Lo fa senza Smith, il leader designato rimasto ai box per l’infortunio alla spalla, ma sfoderando una maiuscola prova di squadra, di quelle riconciliano con l’essenza del basket. Una prestazione che ha strappato gli applausi anche di Frosini e Kaukenas, omaggiati dal club assieme all’ex ad Dalla Salda (per lui applausi e fischi al momento del ritiro del riconoscimento) a distanza di dieci anni dalla conquista dell’Eurochallenge, il primo trofeo societario sollevato dal sodalizio di via Martiri della Bettola.

La partita è stata in bilico di fatto fino al 25’, poi il primo canestro del redivivo Galloway e soprattutto l’energia in area di Faye, Grant e Atkins ha spezzato il tira e molla che aveva caratterizzato l’inizio del match, con Reggio sempre avanti ma mai in grado di dare la spallata decisiva. Ognuno, come dicevamo, ha portato il proprio mattone alla causa, ma è soprattutto sotto canestro che la Unahotels ha fatto la differenza. Potendosi appoggiare alternativamente a Black e Faye (questa volta non ‘messo fuori’ dai falli…) la squadra di Priftis ha sfruttato il vantaggio tattico in maniera perfetta e le ‘staffette’ del coach avversario Milicic non sono servite a nulla. Esemplificativo, a tal proposito, il dominio a rimbalzo (52 a 34). Per ‘Momo’ è poi arrivato il massimo di punti in carriera (24) il giorno dopo la notizia della sua eleggibilità al prossimo draft Nba e avanti di questo passo, le chance già a giugno possa fare la valigia e volare oltre oceano sono parecchie. La standing ovation che il PalaBigi gli ha riservato è un attestato di stima che a 19 anni è stato riservato, a memoria, forse solo a Basile e Melli, giusto per quantificare la grandezza. Adesso Reggio è tornata al quinto posto e ci sono ottime possibilità che concluda in questa posizione. Per farlo dovrà vincere a Sassari oppure sperare che Trento, impegnata a Bologna, non vinca. Salvo colpi di scena quindi al primo turno di playoff i biancorossi affronteranno la Reyer Venezia.