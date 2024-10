La Virtus butta via il derby a Faenza. Vaulet e Magagnoli non bastano

BLACK

76

VIRTUS IMOLA

72

BLACKS : Fragonara 13, Calbini 11, Cavallero 14, Vico 16, Zangheri, Poletti 5, Poggi 14, Tartaglia, Naccari, Sirri, Dincic 3, Ndiaye. All. Garelli

VIRTUS IMOLA: Masciarelli 2, Magagnoli 15, Vaulet 18, Valentini 6, Ricci 2, Ambrosin, Kadjividi 13, Anaekwe 5, Morina 11, Fiusco, Santandrea, Vannini. All.Galetti

Arbitri: Chiarugi e Forte

Note: parziali 16-19; 34-39; 49-60. Tiri da due: Blacks Faenza 1=731; Virtus Imola 22/50. Tiri da tre: 14/34; 6/18 . Tiri liberi: 14/21; 10/19. Rimbalzi: 39; 46.

La vittoria in trasferta resta un tabù. Ieri sera i gialloneri lontano da Imola hanno perso il terzo incontro di questo inizio di stagione.Al PalaCattani è andata in scena una sfida incredibile, con Imola capace di salire a +18 (39-57), ma poi ha smarrito la via del canestro e consegnando i due punti agli avversari.

La Virtus è reattiva (0-4) firmato da Kadjividi e Vaulet, i manfredi si rimettono subito in carreggiata, si va avanti punto a punto, a 2’46’’ è +1 esterno (13-14). Imola tenta ancora la fuga, al primo intervallo c’è solo un canestro di distanza (16-19). Dopo il mini intervallo due triple di fila dei padroni di casa firmate da Fragonara e Cavallero (22-19), Galetti chiama immediatamente time out; al rientro ancora Fragonara dall’arco (25-19), Vaulet interrompe il break (25-21), Morina e ancora Vaulet per il pareggio (25-25). Scappa la Virtus grazia ad un buon momento di Morina (5 punti) e Anaekwe volano a +8 (25-33). Si va negli spogliatoi con gli imolesi avanti 5.

Il terzo tempo si apre con i gialloneri che hanno una doppia cifra di vantaggio, 34-44, grazie ai cesti di Vaulet e Kadjividi. I gialloneri continuano a giocare sul velluto e scappano, a 3’04’’ Faenza deve recuperare 16 lunghezze, sale poi a 18 (39-57). Alla penultima sirena il divario è di 11 punti. Negli ultimi dieci minuti i faentini devono giocarsi il tutto per tutto, e ci provano in ogni maniera e arrivano a -3 con il cesto di Dincic (58-61), risponde Magagnoli (58-64). A 4’ dal gong Vico da 3 per il -2 (63-65), lo stesso, dopo un libero di Kadjividi, fa il -1 (65-66), viaggio in lunetta e 1 su 2 di Poggi (66-66). Con Magagnoli virtussini di nuovo avanti (66-68), Poggi da 3 (69-68), Kadjividi per il nuovo +1 esterno (69-70), di nuovo Poggi (71-70), Calbini (73-70), Vaulet da speranza agli imolesi (73-72), ma ancora Calbini (75-72).

Si chiude 76-72, ma quanto rammarico per quel +18 sprecato da Imola.