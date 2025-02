La Virtus cerca l’impresa in casa della regina. Basta regali a Legnano: riscattare l’andata

Stasera la Virtus sarà nuovamente in campo a Legnano (ore 20,30) con la capolista. I lombardi hanno vinto 20 delle 24 partite giocate. I legnanesi sono decisamente favoriti, ma la gara d’andata giocata solo poco più di un mese fa al PalaRuggi fu vinta dagli ospiti 82-84 con la V imolese che sprecò 13 punti di vantaggio (80-67) incassando il parziale finale di 17-2. In questa stagione è accaduto più volte che gli uomini di Galetti fossero sopra nel punteggio, poi strada facendo hanno sprecato vantaggi importanti che andavano capitalizzati diversamente e avrebbero portato in dote mattoncini per la graduatoria. Quel 29 dicembre Morina fu il miglior marcatore con 22 punti, dall’altra parte la solita cooperativa con tanti uomini in doppia cifra: Quarisa (14), Gallizzi (10), Sodero (17), Raivio (12) e Mastroianni (15). Questo per dire come Legnano abbia tante bocche da fuoco, e laddove ci saranno raddoppi di marcatura, sul perimetro o in area, resterà comunque libero un tiratore che sa sfruttare al meglio i centimetri di vantaggio.

La V imolese arriva dalla beffa con i Blacks Faenza, una partita che ha lasciato dietro di sé tante polemiche per l’arbitraggio. La rabbia per la mancata vittoria dovrà essere tramutata in energia positiva, la capolista è senza dubbio favorita, Masciarelli e compagni non hanno nulla da perdere e tutto da guadagnare. Lo stesso era accaduto all’andata con la Virtus che si era trovata a un centimetro dalla vittoria. Ora quel centimetro va colmato per muovere la classifica.

Le altre gare: Desio-San Vendemiano, Omegna-Mestre, Agrigento-Vicenza, Piacenza-Treviglio Brianza, Blacks Faenza-Capo D’Orlando, Virtus Ragusa-Andrea Costa, Fidenza-Saronno, Fiorenzuola-Lumezzane, Casale Monferrato-Crema.

La classifica: Legnano 40; Treviglio 38; San Vendemiano 34; Faenza 32; Capo d’Orlando e Omegna 30; Mestre, Casale Monferrato, Fidenza e Agrigento 26; Andrea Costa, Vicenza, Virtus Imola e Lumezzane 22; Desio e Piacenza 18; Crema 14; Saronno 12; Virtus Ragusa e Fiorenzuola 10.