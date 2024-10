La Virtus ci prova, ma inciampa a Vicenza. Sfugge ancora il primo sigillo in trasferta

VICENZA

67

VIRTUS IMOLA

61

VICENZA: Da Campo 5, Almansi 12, Ucles 14, Gasparin 12, Marangoni 10, Cucchiaro 8, Nwohuocha 6, Vanin, Carr, Cecchin, Baggio. All. Cogo.

VIRTUS IMOLA: Masciarelli 2, Magagnoli 11, Vaulet 6, Valentini 10, Ricci, Ambrosin 2, Kadjividi 4, Anaekwe 10, Morina 16, Fiusco, Santandrea, Vannini. All. Galetti.

Arbitri: Manco e Manganiello.

Note: parziali 22-14; 36-28; 51-42. Tiri da due Vicenza 14/34, Virtus Imola 15/37. Tiri da tre: 8/28; 6/23. Tiri liberi: 15/18; 13/15. Rimbalzi 48; 32.

L’appuntamento con la vittoria esterna è rimandato ancora una volta, la partita di ieri ha regalato i primi due punti stagionali a Vicenza e un dispiacere alla Virtus. I veneti dopo tre ko hanno trovato la forza per rialzarsi, e sono stati avanti nel punteggio fin dalle prime battute nonostante i tentativi di rimonta gialloneri. Il match in terra vicentina è un po’ lo specchio di quello che sarà questa stagione, non si può mai alzare la testa dal manubrio, se lo fai, gli altri vanno in fuga e non li becchi più. Va subito sopra la squadra di casa (5-2), dopo 4 minuti il divario è ancora più ampio sul cesto di Ucles (10-5). Imola prova a reagire ma non c’è nulla da fare davanti alla precisione dei vicentini (15-7).

Al primo intervallo gli uomini di Galetti devono recuperare otto lunghezze (22-14). Vicenza prende ancora di più il largo nel secondo parziale, Marangoni segna la tripla del +13 (32-19) con i gialloneri che sembrano impotenti davanti agli avversari.

Gli ospiti cercano di accorciare, ma Vicenza è comunque in buona serata e si va negli spogliatoi con gli 8 punti che c’erano alla fine di prima frazione (36-28). Si riparte con un 4-0 esterno firmato da Anaekwe e Magagnoli (36-32), i locali però hanno la forza di scappare di nuovo e a metà tempo ci sono 7 lunghezze (44-37). Il divario torna in doppia cifra con il cesto di Nwohuocha (48-37), alla terza sirena Vicenza è saldamente avanti Nell’ultimo quarto la partita si accende, la V imolese rientra e tiene in bilico il risultato arrivando a -4 con un tiro di Valentini a 17 secondi dalla fine (63-59). Si gioca il fallo sistematico, in lunetta Gasparin li fa entrambi (65-59), risponde sempre ai liberi Vaulet (65-61), lo imita ancora Gasparin (67-61).

Il punteggio non cambia più, la spunta Vicenza. Mercoledì di nuovo a battagliare per i due punti, con Faenza l’ostacolo sarà parecchio alto, ma questa Virtus, ha già dimostrato di non temere nessuno, ne sa qualcosa San Vendemiano battuto al Ruggi, e in parte Mestre che per oltre due quarti è stato in balia dei virtussini.

Fra tre giorni al PalaCattani ci sarà il pubblico delle grandi occasioni.