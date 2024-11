La Virtus deve cambiare marcia . A Orzinuovi per risalire la china

A soli tre giorni dalla sfida persa con Treviglio, la Virtus Imola questa sera alle 21 giocherà a Orzinuovi con il Crema. In casa giallonera è più o meno d’obbligo andare in campo per il riscatto, per muovere nuovamente la classifica dopo gli scivoloni con Fiorenzuola, Casale Monferrato e Treviglio deve tornare a fare punti per tenere il passo di chi sta davanti. L’obiettivo stagionale è occupare un posto nella parte sinistra, fin qui il rendimento dei gialloneri è stato contrassegnato da tante ombre e pochissime luci. I motivi sono tanti, fra questi anche gli infortuni che stanno minando il lavoro di coach Galetti e del suo staff. Anche nella partita odierna l’allenatore della V imolese dovrà fare i conti con le precarie condizioni di Luca Valentini alle prese con un problema ad un ginocchio. E’ acciaccato anche Masciarelli che va in campo facendo infiltrazioni da un paio di parte, ha più o meno smaltito un imprevisto alla schiena il capitano Francesco Magagnoli. La Virtus attuale deve stringere i denti, migliorare la propria condizione e l’amalgama sul terreno di gioco, se riesce a farlo vincendo, tanto meglio per la graduatoria, il morale e l’ambiente che si attende tanto da questa squadra. I ritmi sono molto serrati, gli ultimi due turni infrasettimanali non hanno portato gioie: è un campionato dove sulla strada sono disseminate tante trappole, la gara di Orzinuovi rientra in questo catalogo di insidie. Gli avversari hanno raccolto due vittorie, il 3 novembre dopo la sconfitta con Legnano la dirigenza lombarda ha deciso di sollevare dall’incarico Andrea Pedroni chiamando al suo posto Giancarlo Sacco.

Le gare: Lumezzane-Fulgor Omegna. Domani ore 18: San Vendemiano-Ragusa, Desio-Treviglio, Vicenza-Agrigento, Faenza-Andrea Costa, Fulgor Fidenza-Mestre, Fiorenzuola-Legnano, Capo D’Orlando-Casale Monferrato, Piacenza- Robur.

La classifica: Legnano 20; Treviglio 18; Blacks Faenza 16; Fulgor Omegna, Andrea Costa, Fulgor Fidenza, Desio e San Vendemiano 14; Lumezzane, Vicenza e Capo D’Orlando 12; Casale Monferrato e Mestre 10; Virtus Imola e Agrigento 8; Piacenza e Fiorenzuola 6; Virtus Ragusa e Crema 4; Robur Saronno 2.