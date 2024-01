La Virtus fatica, ma trova il poker. Chiappelli, un canestro d’oro

82

VIRTUS IMOLA

83

(dopo un supplementare)

: Thioune 14, Ragagnin 8, Valentini 22, Casanova 4, Ambrosin 8, Reggiani 19, Gigante, Conte, Kovachev 2, Montanaro, Fresno 5. All. Cottignoli.

VIRTUS IMOLA: Morina 2, Chiappelli 15, Aglio 16, Alberti 6, Barattini 8, Ohenhen 4, Magagnoli 13, Masciarelli 15, Dalpozzo, Morara 4. All. Zappi.

Arbitri: Mengoli, Gagliardini.

Note: parziali 22-33; 36-48; 52-63; 72-72. Tiri da due: Taranto 15/31; Virtus Imola 20/38 Tiri da tre: 10/25; 8/30. Tiri liberi: 22/36; 19/23. Rimbalzi: 34; 46.

Dopo un tempo supplementare deciso da un tiro di Chiappelli, la Virtus Imola finisce gioiosa ad abbracciare i cinque tifosi presenti al PalaMazzola. Una partita che i gialloneri avevano in pugno, ma che hanno rischiato di perdere quando nel finale i tarantini sono passati in vantaggio. Il carattere virtussino ha fatto la differenza.

Nel primo quarto, è Magagnoli a caricarsi in spalla la Virtus andando in doppia cifra. I gialloneri macinano gioco e canestri, i pugliesi reggono, ma sul finire del tempo si trovano con un vantaggio da recuperare importante con la tripla di Aglio allo scadere (22-33) con buone percentuali al tiro: 8/9 da due e 4/9 da tre punti. Nella seconda frazione, non è semplice tenere a bada la voglia di rimonta dei padroni di casa, la V imolese deve difendere parecchio su Valentini che ha la mano calda.

All’intervallo la gara è saldamente in mano ad Aglio e compagni.

La seconda metà di partita non è comunque semplice, gli uomini di Zappi salgono a +15 (41-56), Taranto non molla e fa un contro break (48-56); qui a 5’31" c’è il time out imolese. Qualcosa cambia, alla penultima sirena ci sono 11 punti di differenza (52-63).

L’ultimo quarto si accende, Valentini tiene in vita i pugliesi con un canestro da tre (59-69). Reggiani fa 5 punti di fila, gli imolesi nessuno (64-69) e a 2’46’’ è tutto in discussione, Valentini accorcia ancora (66-69).

La rimonta si completa sul canestro di Reggiani (69-69) a 1’46’’ dalal fine con il time out di coach Zappi.

Masciarelli in lunetta segna solo un libero (69-70), ma Valentini da tre infila il primo vantaggio della partita per i suoi (72-70), pareggia dalla lunetta non sbaglia Barattini (72-72), i locali muoiono con la palla in mano e si va all’overtime. Imola scappa, ma vince solo alla fine con il canestro decisivo di Chiappelli (per lui 15 punti).

Com’era già accaduto in altre trasferte lunghissime, Zappi e i suoi uomini avevano cinque eroici tifosi al seguito che sono rientrati poi a Imola a notte inoltrata. La Virtus cala il poker di successi e per il momento raggiunge l’Andrea Costa che scenderà in campo oggi alle ore 18 contro la capolista Ruvo di Puglia al PalaRuggi.