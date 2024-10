La Virtus Imola ci crede. Bisogna invertire la rotta

Quest’anno la Virtus dovrà giocare tre volte in Sicilia, la prima questa sera (palla a due ore 18) a Porto Empedocle con Agrigento. Poi successivamente ci saranno i viaggi con Ragusa e Capo D’Orlando. La sfida di oggi non è decisiva, non da sentenze, ma deve permettere alla Virtus di dare dimostrazioni e risposte a se stessa, il bilancio attuale è di 4 sconfitte e solo due vittorie, soprattutto c’è una striscia aperta di 3 sconfitte consecutive rimediate con Vicenza, Faenza e Fidenza. Nelle ultime due in maniera veramente incredibile, nel derby dopo essere stata sopra di 18 punti, la V imolese si è inchinata 76-72; domenica scorsa non è bastato il +13 nel terzo quarto per piegare il Fidenza. L’ultima affermazione virtussina è datata 5 ottobre, quel giorno i ragazzi di Galetti vinsero al PalaRuggi con Piacenza 103-82, poi si è spenta la luce e lo score graduatoria non è stato più aggiornato. Quello attuale è un momento veramente delicato per gli imolesi, e una trasferta così insidiosa sull’isola probabilmente non arriva nel periodo giusto. Per metterselo alle spalle la Virtus è più o meno obbligata a vincere per scrollarsi di dosso una serie di sconfitte che fanno male e alcune di queste sono arrivate in maniera opinata. Non è il momento delle sentenze, ma quelle delle dimostrazioni per capire realmente il proprio valore in un torneo bello tosto, difficile e pieno di partite come quello di quest’anno. L’obiettivo stagionale è occupare un posto nella parte sinistra della graduatoria, il girone A è molto equilibrato, anche imprevedibile come si evince dalla classifica dove formazioni più titolate e attrezzate dei gialloneri che stanno faticando più del dovuto. La gara con Agrigento può segnare una svolta, in trasferta Magagnoli e compagni non sono ancora riusciti a portare a casa lo scalpo avversario, riuscirci oggi permetterebbe di ripartire con slancio, magari cercando di scalare già qualche posizione. Agrigento finora ha vinto tre incontri, vincendo porterebbe a quattro il vantaggio sugli imolesi, perdendo i siciliani si ritroverebbero invece pari punti.

Le gare: Saronno – Mestre, Fidenza – Blacks, Agrigento – Virtus Imola, Ragusa – Omegna, Capo d’Orlando – Crema, Treviglio Brianza – Vicenza, Fiorenzuola – San Vendemiano, Legnano – Casale Monferrato, Piacenza – Lumezzane.

La classifica: Legnano, Lumezzane, Andrea Costa e Desio 10; Mestre, Capo D’Orlando, Faenza, Omegna e Treviglio 8; Fidenza e Agrigento 6; Virtus Imola, Vicenza, Fiorenzuola, San Vendemiano, Casale Monferrato e Piacenza 4; Crema, Ragusa e Saronno 2.