La Virtus Imola sorride con il giovane Pinza

Coach Gianluigi Galetti immediatamente dopo la fine del derby di domenica scorsa, aveva annunciato la possibilità che potesse arrivare un nuovo giocatore. E quel giocatore, come già annunciato ieri su queste pagine, si chiama Tommaso Pinza (nella foto), classe 2006: arriva dall’under 19 dell’Unieuro Forlì di serie A2.

Il playmaker è stato tesserato con la formula del doppio tesseramento, continuerà a giocare con i suoi coetanei dell’under 19, si allenerà e scenderà in campo con la Virtus Neupharma Imola di coach Galetti. Il giovane Pinza arriva con la formula del prestito, a fine stagione tornerà a Forlì dove è sotto contratto anche per le prossime annate agonistiche.

La tappa di Imola rappresenta per il ragazzo forlivese un ulteriore step nella crescita agonistica, per la Virtus invece una necessità nel momento in cui Valentini è praticamente fermo a causa di un infortunio. L’ingaggio di Pinza potrebbe non essere l’unica operazione di mercato della V imolese. Il club giallonero, infatti, sta facendo tutte le valutazioni del caso per rinforzare il roster a disposizione di coach Galetti.

La Virtus Imola, reduce dalla sconfitta casalinga nel derby contro l’Andrea Costa, ha 10 punti in classifica e domani, alle ore 18, ospiterà Capo d’Orlando che è davanti in classifica di quattro lunghezze.

Una buona occasione per il riscatto.

a. m.