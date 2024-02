La Virtus Imola sorride. Zappi: "Siamo compatti e non molliamo mai»

La Virtus vincendo il derby di Faenza ha conquistato la sua 12esima vittoria staginale. Nelle ultime settimane i gialloneri hanno affrontato le prime due della classe, sconfitte arrivate di misura, poi le due vittorie con Fabriano sesta e l’affermazione con i manfredi che ora sono a due punti di distanza. La V imolese capace di andare oltre le assenze, oltre le defezioni che di volta in volta stanno falcidiando il gruppo. Cambiano gli interpreti, ma lo spirito virtussino è sempre battagliero, propositivo e totale da parte di tutti i componenti della compagnia teatrale messa in scena da Mauro Zappi (foto). Nel derby mancavano Valentini e Alberti, Masciarelli è stato in dubbio fino all’ultimo momento: "E’ lampante – commenta Mauro Zappi – come la mia sia una squadra che non molla davvero mai, questo avviene anche nelle sconfitte ed è accaduto con Roseto e Ruvo di Puglia. La gara di Faenza chiude un trittico di partite giocate con squadre davanti ai noi. Il mio è un gruppo speciale, che sa essere compatto quando serve farlo". Al PalaCattani la truppa giallonera ha avuto il merito di non disunirsi nei momenti cruciali: "I miei ragazzi vanno elogiati perché sono stati bravi a leggere i due rientri di Faenza, quando gli avversari erano in rimonta i miei si sono compattati. Quando siamo andati sotto, i ragazzi hanno dimostrato tranquillità da squadra importante buttando sul campo la forza di reagire per tornare in vantaggio. Avevamo di fronte un’avversaria in salute, con giocatori abituati a calcare altri palcoscenici. Faenza si è trovata davanti un muro invalicabile e questo ci ha permesso di portare a casa due punti importanti per la nostra gente venuta al PalaCattani numerosa".

Due vittorie di fila per una posizione in graduatoria che sorride: "Quando due mesi fa ho preso questa squadra ci siamo detti di guardare la classifica solo a fine aprile. Come Virtus possiamo competere con tutti e giocare una pallacanestro d’alto livello con tutti. Bisogna guardarsi dietro, però anche sognare se sarà possibile e noi cercheremo di renderlo possibile".