La Virtus sfida Forlimpopoli. Ferma la B interregionale. Medicina in Romagna per chiudere i conti

Fame di bis in casa dei New Flying Balls, che oggi alle 20,30 ospiteranno Lumezzane Ozzano. Bocce ferme sui parquet dell’Interregionale, che dopo la conclusione della regular season è al lavoro in vista della seconda fase, ovvero il girone play-in Silver dove figurano entrambe le bolognesi: il 2 marzo si partirà con Bologna 2016-Monfalcone, mentre il 3 marzo sarà la volta di Olimpia Castello-Montebelluna. Al termine della seconda fase (21 aprile) le prime due degli accoppiamenti A-B, C-D, E-F e G-H parteciperanno ai playoff.

In serie C si attende la conclusione del girone B per dare il via alla seconda fase: nel girone A, terminato lo scorso weekend, sono arrivati il secondo posto della Francesco Francia (a -2 da Scandiano) e la quinta piazza del Cvd Casalecchio di coach Folesani. Nel girone B torna a sorridere la Cmp Global di coach Tasini, che mette fine al trend negativo (3 ko consecutivi) e nell’anticipo supera Ferrara 68-64 riprendendo la corsa per il secondo posto. Turno cruciale oggi, dove ci si gioca la certezza del primo posto: la regina Virtus Medicina sarà impegnata alle 18 sul campo dell’inseguitrice Baskers Forlimpopoli per provare a chiudere la partita.

Quarto capitolo di ritorno infine sotto il cielo della Divisione Regionale 1. Nel girone A giornata clou per la capolista Audace Bombers, che oggi alle 19,30 riceverà la lanciatissima Masi di coach Forni (con 3 vittorie consecutive seconda squadra più in forma del momento, dietro al Voltone), che dalle retrovie spinge per agguantare il terzo posto. Nel menù del weekend anche Anzola-Voltone, oggi alle 19,45 e Vis Persiceto-Basketreggio, domani alle 18.

Nel girone B continua la sfida a distanza fra la regina Budrio, in campo domani alle 18 contro Grifo Imola, e le inseguitrici Argenta e Granarolo.

