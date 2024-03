La Virtus volta pagina. Zappi: "Gara sbagliata. Adesso sotto in palestra»

Dopo tre vittorie, la Virtus non è riuscita a ingranare la quarta. La squadra giallonera è stata piegata dal Lumezzane, pure stavolta la V imolese era in emergenza: "Non dobbiamo perdere di vista – commenta coach Zappi – quale fosse la nostra situazione, dal 7 febbraio ci sono stati tanti problemi. Siamo stati senza Valentini, è mancato anche Alberti, nonostante l’emergenza questa squadra ha fatto vittorie roboanti, ma pure sconfitte. Una situazione che ha prosciugato le nostre energie, qualche giocatore ha visto aumentare il minutaggio, questi aspetti prima o poi li paghi". L’allenatore poi analizza il match : "E’ stata fatta una gara sotto tono e a livello mentale non siamo stati pronti alla loro aggressività. Fra le mura amiche giocano diversamente, prima di noi ha perso largamente San Severo. Non ci siamo stati nelle situazioni preparate, ognuno di noi si è innervosito quando le cose non andavano come volevamo. Da oggi ci butteremo in palestra a guardare le cose fatte in maniera sbagliata, c’è sempre da migliorare e compattarsi, ci attende una settimana intensa".

Coach Zappi indica la strada: "Non cambia nulla e non bisogna perdere nemmeno equilibrio. L’obiettivo è il 13esimo posto che vale la salvezza. Dopo la sconfitta abbiamo comunque sei punti di vantaggio sui play out. Ognuno di noi deve essere concentrato sapendo che va centrata la salvezza il prima possibile, solo dopo vedremo cosa il campionato ci riserverà". La volata verso la fine della regular season è lanciata: "Le tabelle devono essere fatte da chi si occupa di statistiche. La Virtus deve affrontare una partita per volta come un ciclista che si appresta a fare una volata e deve tenere la testa sul manubrio. Tagliato il traguardo si alza il capo e si vede poi in che posizione si è arrivati".

