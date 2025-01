La Virtus vuole fare tris contro Ragusa. Un successo che vale il primato cittadino

Parte questa sera alle ore 18 sul campo della Virtus Ragusa un bel tour de force per i ragazzi di Gianluigi Galetti. Stasera in Sicilia, mercoledì sera al PalaRuggi con i Blacks Faenza, qualche giorno più tardi il match sul campo della capolista Legnano.

La Neupharma è molto concentrata sulla sfida di questa sera, i gialloneri sono partiti ieri alle 19 da Bologna con un aereo in direzione Catania, nel capoluogo etneo la cena al Caffè Parisi, poi il trasferimento all’hotel Barocco. Questa mattina l’allenamento al PalaMinardi con video e tiro, il pranzo in albergo, poi il trasferimento al PalaPadua dove si gioca il match con i ragusani.

La comitiva giallonera farà ritorno a Imola solo domani, dove in serata alle 19 ci sarà l’allenamento al PalaRuggi. Un programma spalmato su tre giorni, per non lasciare nulla al caso, ma anche per non dare stress al gruppo che dovrà giocare tre partite in meno di una settimana.

La prima con il fanalino di coda del girone, un match che non va preso sotto gamba visto che i siciliani nell’ultimo turno di campionato sono andati a vincere sul campo di Desio e si sono portati a -2 da Saronno e Fiorenzuola che sono penultime a quota 10.

Gli imolesi sono reduci da due vittorie consecutive, due prestazioni convincenti che fanno ben sperare per l’appuntamento odierno, gara in cui dovrebbe essere completamente recuperato anche Tommaso Pinza reduce da un infortuno ad una caviglia.

Pinza dovrebbe vedere aumentato il minutaggio rispetto all’ultima uscita, e questa sarà una bella notizia per coach Gianluigi Galetti.

I gialloneri andranno a caccia di una vittoria, non semplice da conquistare, ma che permetterebbe di guardare con meno patemi d’animo agli impegni successivi con Blacks Faenza e successivamente con la capolista Legnano.

Vincere per continuare il trend e aumentare il livello del morale; ma bisognerà fare i conti con Ragusa.

Le altre gare (serie B Nazionale, terza giornata di ritorno): Piacenza-Agrigento, Fiorenzuola-Capo d’Orlando, San Vendemiano-Lumezzane, Fidenza-Casale Monferrato, Vicenza-Omegna. Giocate ieri sera: Saronno-Crema 96-92, Blacks Faenza-Desio 75-58, Legnano-Treviglio Brianza.

La classifica: Legnano 38; Treviglio Brianza 34; San Vendemiano. Blacks Faenza 30; Omegna 28; Capo d’Orlando 26; Casale Monferrato, Mestre 24; Andrea Costa, Fidenza, Agrigento, Vicenza, Lumezzane e Virtus Imola 22; Desio e Piacenza 18; Crema 14; Saronno 12, Fiorenzuola 10; Virtus Ragusa 8.