La Virtus vuole iniziare l’anno alla grande. Battere Desio per un doppio aggancio

La Virtus Imola comincia il 2025 giocando in casa, questa sera alle ore 20.30 i gialloneri affronteranno al PalaRuggi Desio. Una partita abbordabile per gli uomini di Gianluigi Galetti, i lombardi hanno solo due punti in più e la V imolese andrà in campo per l’aggancio in graduatoria. L’obiettivo principale è quello di muovere la graduatoria, ma pure di dimenticare la beffa di domenica scorsa quando davanti al pubblico amico la rimonta della capolista Legnano negli ultimi minuti ha tolto a Masciarelli e compagni la gioia di due punti importantissimi.

Sei giorni fa i gialloneri hanno giocato un grande match, ma non è bastato e la voglia di rivalsa deve essere benzina da buttare sul parquet del PalaRuggi. E’ l’ultima gara del girone d’andata, finora i gialloneri hanno collezionato un bilancio di 10 sconfitte e solo 8 vittorie, vincere per rendere la percentuale finale meno amara, ma soprattutto per aggiungere due punti all’attuale bottino.

In questa prima parte di stagione all’appello mancano almeno 3 vittorie, al termine di incontri in cui i virtussini hanno sprecato buoni margini di vantaggio quando il risultato finale sembrava già scritto. Anche Desio arriva dalla una sconfitta, i lombardi sono stati battuti in casa da Lumezzane che si è imposto 88-81. Il tecnico di Desio Gallazzi può contare sull’esperienza del centro Alberto Chiumenti, ma pure su altri giocatori come il lituano Bartninkas, Fumagalli, Cipolla e Torgano; ed altri elementi che escono dalla panchina particolarmente pericolosi.

Intanto sono cambiate alcune date dei prossimi impegni gialloneri, la sfida con Fiorenzuola si giocherà domenica 19 gennaio alle 18; è stato invece anticipato il match con i Blacks Faenza, si andrà in campo il 29 gennaio e non il 30 come programmato inizialmente. La gara di questa sera sarà diretta da Valeria Lanciotti di Porto San Giorgio e Alessandro Esposito che arriva da San Benedetto del Tronto.

Le gare (serie B Nazionale, 19esima andata): Lumezzane-Capo d’Orlando, Blacks Faenza-Legnano, Mestre-Agrigento, Crema-Vicenza, Casale Monferrato-Ragusa, Piacenza-Fiorenzuola, Fidenza-Treviglio, San Vendemiano-Saronno. Lunedì 6 gennaio ore 17: Andrea Costa-Omegna.

La classifica: Legnano 32; Treviglio 28; Blacks Faenza e Omegna 24; San Vendemiano e Capo d’Orlando 22; Fidenza 20; Desio, Andrea Costa Imola, Mestre, Casale Monferrato, Lumezzane, Vicenza e Agrigento 18; Virtus Imola 16; Piacenza 12; Saronno e Fiorenzuola 10; Crema 8; Ragusa 6.