La Vis under 13 fa il colpo. Battuta anche San Lazzaro

Terza giornata del girone di ritorno per la Bondi Vis Under 13 Élite di coach Cavara, che scende nuovamente in campo al Palapalestre dopo la sconfitta nel derby con Argenta della scorsa settimana. Avversaria di turno è BSL San Lazzaro, all’andata vittoriosa sul proprio campo per 90-73. Come prevedibile, la gara parte subito a ritmi altissimi e il primo quarto si chiude sul 26-22. Continua il buon momento dei ragazzi Vis nel secondo periodo, sfruttando contropiedi e importanti seconde opportunità da rimbalzo. Non cala l’intensità della partita, la Bondi Vis allunga con buone soluzioni a tutto campo e all’intervallo è avanti 51-42. Ottimo l’approccio nel terzo parziale, che nella gara d’andata fu fatale, con la Bondi Vis altamente presente nella propria metà campo, con intensità e concentrazione. Così si vola sul 71-54 e l’avvio degli ultimi 10 minuti è di sponda bolognese: Bsl trova maggior fiducia al ferro e impone sempre la solita intensità a tutto campo. Trovato l’allungo decisivo, i biancoazzurri non si voltano più indietro e festeggiano la vittoria per 87-76.

Bellissima soddisfazione per i giovani vissini, che trovano un grande successo contro un’importante realtà, giocando una gara ad altissimi ritmi e fisicità per tutti i 40 minuti. Prossimo impegno oggi alle 16 a Ravenna contro la Compagnia dell’Albero, presso la palestra Mattioli.