La Vis under 19 va ko. Contro Fidenza assenti. Romondia e Yarbanga

Perde l’imbattibilità casalinga l’Under 19 Eccellenza della Vis, che dopo aver raggiunto le finali nazionali viene sconfitta al Palapalestre dalla Fulgor Fidenza (66-67).

Una gara equilibrata tra due formazioni molto competitive, nella quale i giovani ‘vissini’ hanno pagato le due assenze importanti di Romondia e Yarbanga: dall’altra parte, invece, Fidenza ha potuto schierare Levi Valdo e Bellini, giocatori che fanno la differenza pure in B Interregionale (Fidenza si trova nello stesso raggruppamento di Ferrara Basket e lotta per la promozione), ma il finale è stato punto a punto e alla fine la Vis ha mancato davvero per dettagli il successo.

E’ un ko che fa perdere la testa della classifica al gruppo di coach Lorenzo Santi: con tre squadre in vetta a quota 36, la Vis al momento è terza per gli scontri diretti dietro proprio a Fidenza e all’Olimpia Milano.

In ogni caso, il traguardo delle finali nazionali è già stato raggiunto, e l’ultimo turno servirà solamente a capire il piazzamento finale dei biancazzurri, che sulla carta hanno però l’impegno più complicato rispetto alle due concorrenti: lunedì 25 la Vis farà infatti visita all’Assigeco Piacenza (quarta in classifica), mentre Fidenza e Milano se la vedranno con avversarie più abbordabili, rispettivamente Robur et Fides Varese e Bernareggio.

j.c.