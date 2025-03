La Vismederi vanifica il vantaggio. Costone, che beffa. Prestazione super compromessa alla fine

BORGOMANERO

80

COSTONE

79

BORGOMANERO: Oliveri ne, Giustina, Broggi 4, Benzoni 15, Asani, Piccirilli 19, Gaiola 6, D’Amelio 9, Bazan 14, Osagie ne, Osasuyi 11, Rupil 2. Coach: Di Cerbo.

COSTONE: Brocco ne, Massari ne, Nasello ne, Paoli F. 9, Paoli M. 6, Banchi 2, Zeneli 17, Bruttini 3, Sebastianelli 13, Bastone 20, Torrigiani 9. Coach: Belletti.

Arbitri: Bavera, Di Pilato.

Parziali: 24-20, 45-46, 65-66.

BORGOMANERO - Sconfitta beffa per il Costone a Borgomanero: Vismederi battuto 80-79 al termine di un incontro che è letteralmente scivolato dalle mani della squadra di coach Michele Belletti nei frangenti finali della partita. Un risultato negativo che mortifica oltremodo gli sforzi di un Costone autore di una prestazione super per applicazione e intensità per almeno 35’, arrivando addirittura sul +8 (79-71) a circa 3’ dalla sirena finale. Qui però arrivava la lenta e inesorabile rimonta di Borgomenero che, trascinata dal solito Benzoni, piazzava un 9-0 che ribaltava in maniera decisiva la partita. Ancor più beffardo per il Vismederi il fatto che i gialloverdi abbiano avuto la chance per prendersi un ultimo tiro con circa 16“ sul cronometro: in quei frangenti, però, né Banchi né Matteo Paoli sono riusciti a costruire un tiro venendo scippati della palla dalla difesa locale. Un vero peccato per il Vismederi che, ancora senza Nasello, ha tenuto botta alla fisicità di Borgomanero con una grande prova fatta di attenzione e applicazione difensiva (anche con molta zona). Il film della partita ha visto le due squadre fronteggiarsi con grande intensità senza che nessuna delle due riuscisse mai a creare separazione nel punteggio. Quando arrivava un break che dava 4 o 5 punti di vantaggio, arrivava sempre la pronta riposta degli avversari che rimettevano in discussione la contesa. Il primo vantaggio del Vismederi arrivava durante il secondo quarto sul 29-28, con una tripla di Matteo Paoli. Però erano sempre i padroni di casa, ora con Piccirilli ora con Bazan a rimettere il naso avanti. Nel secondo tempo e in particolare nell’ultimo periodo, i gialloverdi trovavano per due volte allunghi considerevoli, grazie ad un monumentale Bastone (20 punti totali) e a dei solidi Zeneli e Sebastianelli. Prima il +7 sul (76-69), poi il il +8 sul (79-71) hanno fatto cullare al Costone il sogno di un colpo in trasferta. Ma nel finale, Borgomenero ha rotto il ritmo del Vismederi e riportato l’inerzia dalla sua. In maniera decisiva, visto come è finita la partita che ha condannato il Costone al sesto ko in sette impegni di play-in gold. Un’altra sconfitta sostanzialmente immeritata per Bruttini e compagni. Però, senza muovere la classifica, il percorso verso un piazzamento playoff si fa sempre più in salita per il Vismederi.

AF