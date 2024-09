L’Abc cade nel primo test: "C’è ancora da lavorare"

Al PalaBetti di Castelfiorentino l’Abc cede 70-84 nella prima amichevole stagionale in preparazione al prossimo campionato di Serie B Interregionale contro i pari categoria del Costone Siena, ma sono diverse le buone indicazioni che ha potuto trarre coach Manetti. "Sapevo che sarebbe stato un test impegnativo – commenta il tecnico – sia perché Costone è una buona squadra, sia perché loro sono ovviamente più avanti di noi sul ritmo partita avendone già disputate tre. Sono contento, però, dell’atteggiamento della squadra, che ha impattato con grande energia e concentrazione e ha saputo reagire ogni volta ai momenti di difficoltà. Certo, c’è ancora molto da lavorare, soprattutto sulle rotazioni difensive e sull’amalgama di squadra, ma la strada è giusta: dobbiamo proseguire con l’impegno e la concentrazione messi in campo questa sera per farci trovare pronti il 29 settembre".

Entrambe hanno tenuto un buon ritmo con i gialloblu castellani che hanno ben amministrato i primi due quarti (18-17 al 10’ e 39-34 all’intervallo lungo grazie a una grande intensità difensiva e a buone soluzioni offensive), mentre gli ultimi due parziali sono invece gestiti meglio dai senesi. Un match importante, quindi, per l’Abc sia per testare la condizione fisica dopo le prime tre settimane di preparazione sia per iniziare a prendere confidenza con i meccanismi di gioco. Ora, i valdelsani torneranno in campo domenica prossima alle 18 sempre a Castelfiorentino contro Agliana, formazione di Serie C Unica.