L’Abc ha le idee chiare: "Più corsa e difesa forte"

È un Abc Castelfiorentino profondamente rinnovato quello che ha iniziato con grande entusiasmo la preparazione agli ordini di coach Samuele Manetti in vista del prossimo campionato di Serie B Interregionale, che prenderà il via il 29 settembre. "Abbiamo allestito una squadra molto giovane con l’idea di correre molto e difendere forte – esordisce il nuovo ds Daniele Lazzeretti –. Certo abbiamo perso nel corso dell’estate alcune figure importanti tanto nello spogliatoio quanto in campo, ma venivamo da una stagione difficile e, un po’ costretti un po’ per scelta, avevamo voglia di cambiare un po’ le cose. Abbiamo grandi aspettative".

"È stato impegnativo andare a scovare quelle figure a completamento del roster, speriamo di aver fatto le scelte giuste, l’entusiasmo non manca – prosegue il ds gialloblu –. Speriamo anche di riuscire a dare ai nostri tesserati più giovani, penso ai ragazzi del 2006 che ormai da due-tre anni sono aggregati alla prima squadra, la possibilità di potersi mettere in luce giocando minuti importanti in un campionato difficile come è quello di B Interregionale. L’auspicio è di potersi divertire, vivendo un’annata più serena di quella appena trascorsa per mille motivi, tornando a essere quella squadra aggressiva che ha sempre caratterizzato le stagioni dell’Abc".

Sulla stessa lunghezza d’onda anche coach Manetti. "Partiamo con un grande obiettivo: lavorare per inseguire il miglior risultato possibile crescendo insieme giorno dopo giorno – spiega il tecnico valdelsano –. Abbiamo allestito una squadra giovane nella quale riponiamo grande fiducia. Scenderemo in campo con ambizione ma senza pressione, spinti da umiltà, condivisione ed etica del lavoro. Si prospetta un campionato ovviamente molto impegnativo ma credo anche livellato, pur con squadre che hanno allestito roster indubbiamente attrezzati e di categoria, tra i quali spicca sicuramente proprio Cecina contro cui debutteremo".

Manetti conclude poi analizzando la formula del campionato, che prevede che le squadre si portino dietro nella seconda fase i punti acquisiti negli scontri diretti. "Un fatto che complicherà ulteriormente questa stagione già molto difficile – conclude –, ma che allo stesso tempo rappresenterà anche uno stimolo a dare il massimo e cercare di partire subito con il piede giusto".

Simone Cioni